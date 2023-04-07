moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

元朗站YOHO Hub會所首曝光

【明報專訊】新地（0016）元朗站The YOHO Hub第B期已屆現樓，預計今年8月底交樓入伙，發展商昨日首度開放現樓會所予傳媒參觀。項目設雙會所，分別為「Club Vis」及「Club Vim」，面積共約4萬方呎，另設21萬方呎戶外園林。「Vis」及「Vim」二詞源自拉丁語，前者含力量之意，後者含活力及熱情之意，意指住戶於區內核心黃金地段中，盡享多元化的優質會所設施，同時亦是個時尚且又不失活力的休憩空間。

以「Vis」及「Vim」命名

「Club Vis」納入項目第B期預計於8月底入伙後啟用，設戶外、戶內共約25項設施。戶外設施包括戶外泳池、兒童水世界、別墅式宴會廳、及可讓住戶體驗假日耕作的「盛作農莊」等；戶內設施則包括多用途宴會廳、多用途體育館、卡拉OK房、麻雀房等。

至於項目另一個會所「Club Vim」，納入項目第C期發展，將待相關期數落後才啟用，而相關期數目前仍未推出市場。「Club Vim」與「Club Vis」設施相若，同樣設戶外泳池、多用途宴會廳等。

同系元朗Grand YOHO第1及2期昨以價單形式推售共5伙餘貨，即日全數沽清，套現逾5663萬元。售出單位包括1期10座41樓A室、2期3座17至19樓B室，以及2期5座16樓A室，實用面積介乎537至634方呎，涵蓋2房及3房1套間隔，成交價由997.2萬至1208.16萬元，實呎18,535元至19,668元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款