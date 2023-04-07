元朗站YOHO Hub會所首曝光

以「Vis」及「Vim」命名

「Club Vis」納入項目第B期預計於8月底入伙後啟用，設戶外、戶內共約25項設施。戶外設施包括戶外泳池、兒童水世界、別墅式宴會廳、及可讓住戶體驗假日耕作的「盛作農莊」等；戶內設施則包括多用途宴會廳、多用途體育館、卡拉OK房、麻雀房等。

至於項目另一個會所「Club Vim」，納入項目第C期發展，將待相關期數落後才啟用，而相關期數目前仍未推出市場。「Club Vim」與「Club Vis」設施相若，同樣設戶外泳池、多用途宴會廳等。

同系元朗Grand YOHO第1及2期昨以價單形式推售共5伙餘貨，即日全數沽清，套現逾5663萬元。售出單位包括1期10座41樓A室、2期3座17至19樓B室，以及2期5座16樓A室，實用面積介乎537至634方呎，涵蓋2房及3房1套間隔，成交價由997.2萬至1208.16萬元，實呎18,535元至19,668元。