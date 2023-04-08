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藍籌屋苑連錄大額成交 太古城3房近2000萬沽

【明報專訊】本港經濟步向復常，樓市氣氛較前大幅改善，一二手皆旺，各區藍籌屋苑亦錄千萬成交。本港龍頭屋苑鰂魚涌太古城，本月暫錄得6宗成交，最新錄得一宗近2000萬元成交。

中原地產太古城高級區域營業經理王秀芬表示，有關單位為春櫻閣中層A室，實用1114方呎，套3房海景戶，成交價1980萬元，實呎17,774元，買家購入自用。原業主在1992年10月以535萬元購入物業，持貨30年，帳面獲利1445萬元，期內升值2.7倍。

首季二手註冊近1.3萬宗 升67%

九龍區指標屋苑之一、紅磡黃埔花園亦有千萬成交。中原副分區營業經理王子健表示，該單位為10期1座中高層H室，屬實用708方呎3房戶，成交價1050萬元，實呎14,831元。原業主2011年以488萬元購入，持貨約12年，現帳面獲利562萬元或1.15倍離場。

另香港置業研究部綜合土地註冊處資料，並分析指，今年首季二手住宅錄12,873宗註冊，較去年第四季的7697宗增加67.2%。港置董事王品弟補充指，首季註冊數字更突破了去年第二季的高位12,320宗，創2021年第三季後近6季新高，當季共錄15,894宗住宅註冊數字。

一手復活節首天錄逾10宗成交

一手市場方面，發展商以推售貨尾單位為主，復活節假期首天錄逾10宗成交，並以中半山豪宅21 BORRETT ROAD的成交金額最高，昨日以招標形式售出1期12樓3號室，實用2193方呎，4房連雙套房，連同兩個車位，成交價1.538億元，實呎70,132元。翻查資料，項目今年暫錄4宗成交，套現6.149億元。

由碧桂園（2007）發展、已屆現樓的九龍城瓏碧，昨日起新增印花稅優惠，即錄2宗成交，單日吸金1500萬元。

碧桂園香港營銷總經理林曉箐表示，由即日起，買家簽署臨時買賣合約，發展商將會代買家繳付合約所須繳付的從價印花稅，上限為樓價3.75%，連同其他限時優惠，提供優惠金額達193萬元。項目自去年5月開售至今，累售44伙，套現約3.6億元，平均成交呎價逾2.6萬元。

至於全新盤銷售部署，新地（0016）旗下大埔白石角University Hill，提供607伙，可望在復活節假後登場，而同系元朗YOHO Hub B期亦開始收樓；另由恒地（0012）與中海外（0688）、華懋、帝國、新世界（0017）及會德豐六大發展商合作的天瀧，共566伙，早前亦獲批預售，亦擬復活節長假後正式登場。

[香港地產]

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