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二手連錄減價成交 港灣豪庭減150萬易手

【明報專訊】樓市氣氛轉旺，惟發展商部署在復活節假期連環推售全新盤，有業主擔心影響二手樓市表現，主動減價賣樓，近日大角嘴港灣豪庭一個3房海景戶的業主，劈價150萬元沽售物業。美聯首席高級營業經理黃永財表示，該屋苑最新成交單位為3座中高層C室，實用面積607方呎，屬3房連套加儲物室，享海景。

黃續稱，原業主早在2020年4月起放售物業，當時開價1200萬元，放盤約兩年時間，其間主動減價，終在近日獲用家以1050萬元承接，較兩年前叫價低150萬元或12.5%，實呎17,298元。原業主於2006年12月以355萬元購入單位，持貨逾16年，帳面獲利695萬元，單位期內升值近2倍。

不過，有業主擔心購買力被一手市場搶走，選擇蝕讓沽貨。美聯物業高級區域營業董事吳志輝表示，葵涌夾屋浩景臺最新錄成交，單位為4座高層C室，實用面積474方呎，原則2房，享開揚葵涌市景及海景，附設新裝修。他續稱，原業主去年10月起放售，當時叫價610萬元（已補地價），但市場反應冷淡，未獲承接，近期再度減價，終以595萬元（已補地價）易手，累積減價15萬元或約2.5%，實呎12,553元。

原業主2019年12月以638萬元（已補地價）購入，持貨逾3年，帳蝕43萬元或6.7%，若計算印花稅和交易雜費，實際蝕逾77萬元或12%。

浩景臺持貨逾3年 料實蝕77萬

一手市場方面，因復活即長假期外遊因素影響下，新盤在過去兩日假期共錄得約30宗成交，與去年同期一手成交相若。正在部署次輪銷售的會德豐藍田KOKO MARE，樓花期約15個月，自本月初1展開首輪銷售沽出104伙、套現8.75億元後，發展商乘勝追擊，繼在上周推出價單3號，昨晚加推價單4號共58伙。

KOKO MARE加推58伙

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，KOKO MARE向隅客眾多，截至昨晚7時，已收逾2000票，當中超過一半為向隅客，原價加推第4號價單，將在短期內落實次輪銷售。

資料顯示，是次加推的58伙，單位實用面積由310至529方呎，定價由728萬至1261萬元，實呎20,803至27,231元，平均呎價22,352元﹐維持最高12%折扣計，折實售價由640.7萬至1109.7萬元，折實實呎18,308至23,965元，折實平均實呎19,670元。58伙市值5.5億元，折實後市值約4.82億元。

[香港地產]

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