新盤復活長假沽60伙 較去年跌14%

【明報專訊】復活節假期結束，綜合市場資訊，過去4天（4月7日至10日）整體一手成交錄約60宗，相對去年復活節假期錄約70宗挫14%；其中華懋何文田站瑜一第1B期，日前遭買家撻訂的第3B座27樓C室，實用面積464方呎2房戶，以1400.34萬元再售、實呎3.01萬元；另一曾遭撻訂的2房戶，為實用面積459方呎第3B座20樓B室，亦以1326.86萬元再沽出、實呎2.89萬元。
鷹君（0041）大埔白石角朗濤，售出一伙3房特色戶、屬第2座16樓C室，實用面積1112方呎另連天台，成交價2656.4萬元、實呎2.38萬元；據成交紀錄冊顯示，買家可提前入住，並獲發展商代繳稅，上限為成交價4.25%。
恒地（0012）旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期、紅磡必嘉坊‧迎滙兩個樓盤，過去4日累售約15伙、吸金總額約7800萬元。
二手方面，代理消息指出，大圍半新盤珀玥低層F室1房戶，實用面積258方呎，以515萬元易手、實呎1.99萬元；原業主2018年以542.3萬元購入，帳面蝕逾27萬元，連稅項及佣金等，料實蝕近50萬元或9%。
美聯助理區域經理陳澔龍表示，荃灣海之戀‧愛炫美第2B座中層B室，實用面積518方呎2房戶，獲區內分支家庭無睇樓以930萬元承接、實呎1.79萬元；原業主2017年以829.3萬元一手購入，帳面賺逾100萬元或12%。
大量市民外遊下，據中原統計，十大屋苑於4天復活節長假錄約19宗成交，較去年4日復活節假期錄約53宗跌逾六成；美聯統計，復活節長假十大屋苑錄約23宗成交，較去年4日復活節假期錄約54宗挫57%。