moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

新盤復活長假沽60伙 較去年跌14%

【明報專訊】復活節假期結束，綜合市場資訊，過去4天（4月7日至10日）整體一手成交錄約60宗，相對去年復活節假期錄約70宗挫14%；其中華懋何文田站瑜一第1B期，日前遭買家撻訂的第3B座27樓C室，實用面積464方呎2房戶，以1400.34萬元再售、實呎3.01萬元；另一曾遭撻訂的2房戶，為實用面積459方呎第3B座20樓B室，亦以1326.86萬元再沽出、實呎2.89萬元。

鷹君（0041）大埔白石角朗濤，售出一伙3房特色戶、屬第2座16樓C室，實用面積1112方呎另連天台，成交價2656.4萬元、實呎2.38萬元；據成交紀錄冊顯示，買家可提前入住，並獲發展商代繳稅，上限為成交價4.25%。

恒地兩盤4日沽15伙 吸金7800萬

恒地（0012）旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期、紅磡必嘉坊‧迎滙兩個樓盤，過去4日累售約15伙、吸金總額約7800萬元。

二手方面，代理消息指出，大圍半新盤珀玥低層F室1房戶，實用面積258方呎，以515萬元易手、實呎1.99萬元；原業主2018年以542.3萬元購入，帳面蝕逾27萬元，連稅項及佣金等，料實蝕近50萬元或9%。

珀玥1房業主料損手9%離場

美聯助理區域經理陳澔龍表示，荃灣海之戀‧愛炫美第2B座中層B室，實用面積518方呎2房戶，獲區內分支家庭無睇樓以930萬元承接、實呎1.79萬元；原業主2017年以829.3萬元一手購入，帳面賺逾100萬元或12%。

大量市民外遊下，據中原統計，十大屋苑於4天復活節長假錄約19宗成交，較去年4日復活節假期錄約53宗跌逾六成；美聯統計，復活節長假十大屋苑錄約23宗成交，較去年4日復活節假期錄約54宗挫57%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款