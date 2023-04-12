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新港中心5單位1.5億沽 呎價1.6萬

【明報專訊】商廈市場買賣市况回暖，尖沙嘴新港中心最新錄得逾1億元大額成交；市場消息指，有關單位為第一座中層07至11室（涉5個單位），面積共9392方呎，以呎價近1.6萬元易手，成交價逾1.5億元；據悉，原業主2005年初以1.02億元購入該層共10伙，現售出5伙的成交價，已高於當年購入10伙的總額逾4800萬元或47%。

麵店8萬轉租灣仔鄰舖 慳逾三成

中原（工商舖）商舖部高級分區營業董事黃新宇表示，該行促成一宗租客換舖位成交，相關租客經營麵店，原以每月約12萬元租用灣仔蘭杜街4號地舖，以面積1000方呎計、呎租約120元；租客近日轉租至毗鄰的2號地下3號舖，面積相若，月租約8萬元、呎租約80元，新月租低約4萬元或33%。

另外，世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平稱，整體零售市况雖未回到疫情前，但租賃情况明顯改善。據該行資料顯示，截至今年3月底，核心區整體街舖空置率約14.9%，按季減少0.5個百分點，其中銅鑼灣區跌幅最大，按季減少1.3個百分點至最新13.2%；其次為旺角區，空置率下降0.5個百分點至16.6%。世邦魏理仕商舖部資深董事兼主管溫運強表示，本港全面通關後，以旅遊為主導的行業（如藥房、化妝品、餐飲業等）的租賃需求明顯增加，預計核心區街舖租金今年有機會升5%至10%。

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