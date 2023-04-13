飛揚1期下周二售108伙 個別減價17% 折實均呎1.4萬 1房折實357萬入場

明報記者 林可為

作為今年熱賣新盤之一的飛揚2期，上月「曬冷式」盡推該期400伙（整批折實均呎約1.28萬元），至今累沽約360伙、佔該期單位總數400伙約九成，吸金總額約17.5億元。

長實昨日突擊修改飛揚1期價單，涉約147伙，平均減幅接近一成，直減折扣則由原來15%（1房、2房戶）或17%（3房戶）， 劃一改為18%，個別單位實質減幅達13%至17%，擺明車馬要搶佔市場購買力。

長實：根據市况樓層等因素調價

以第2座1樓H室為例，實用266方呎1房戶，昨日更新後的價單定價為435.1萬元、實呎1.63萬元，扣除18%折扣，折實價356.782萬元、折實實呎1.34萬元。相對去年6月，當時價單定價507.7萬元、實呎1.9萬元，扣除當時15%折扣，折實價431.545萬元、折實實呎1.62萬元。換言之，單位實質減幅逾74萬元或17%。長實營業部助理首席經理楊桂玲回應，是次調價是根據實際市况、單位樓層、坐向和景觀等因素而作出。

包括1期最後81伙1房戶

長實同時上載飛揚1期全新8號價單，加推14伙連天台特色戶，並同樣提供18%直減折扣，而今批折實均呎逾1.54萬元，單位折實價由433萬至1061萬元。

為求打鐵趁熱，飛揚1期已同時上載新銷售安排，將於下周二新一輪發售108伙單位，當中包括第1期最後81伙1房戶、23伙2房戶、4伙3房戶，內裡亦涵蓋上述14伙新加推的連天台特色戶，整批折實均呎1.41萬元，入場單位為上述第2座1樓H室，折實價356.782萬元，並於下周一下午5時截止認購登記。

楊桂玲稱，飛揚1期最後81伙1房戶，下周二全數推售是要切合上車客需求；而14伙連天台特色戶，料可吸引對生活有要求的買家。翻查資料，飛揚第2期上月公布首推88伙開價，折實均呎12,509元，較去年6月飛揚第1期首推折實均呎15,050元低近17%，長實執行董事趙國雄當時形容，飛揚2期開價屬「深水炸彈價」。