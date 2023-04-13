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天瀧上樓書 短期開放示範單位

【明報專訊】復活節長假過後，發展商積極推售旗下全新盤項目，其中恒地（0012）等六大發展商合作、位於啟德跑道區的天瀧，昨日公布樓書，推售部署進入直路。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，天瀧設於尖沙嘴H ZENTRE的示範單位及售樓處已完工，預計短期內開放予公眾參觀，最快本月以招標形式推售。

恒基物業代理營業（二）部副總經理倫國新稱，天瀧3房及4房大單位佔全盤約七成，首階段傾向先以招標方式推售大單位，至於1房戶則將於稍後再以價單形式推售。天瀧預計關鍵日期為2024年9月30日，樓花期約17個月。

據樓書顯示，天瀧由7座高座大樓及1座低座大樓組成，合共提供566個單位，實用面積由351至1942方呎，包括160伙1房戶、192伙3房戶、208伙4房戶及6伙特色戶。

值得留意，位處高座的所有3房、4房戶均附設私人升降機大堂。車位方面，天瀧共設409個住客車位，全數設有汽車充電設備，以全盤566伙計，車位與住戶比例不足1比1，料需每兩戶爭一個車位；惟發展商稱，若單以406伙3房及4房戶計，車位與住客比例達1比1。

University Hill最快下周開價

新界區方面，新地（0016）大埔白石角University Hill亦加緊部署，預計日內公布樓書。新地代理總經理胡致遠表示，University Hill快將上載樓書，擬本周開放示範單位予傳媒參觀，最快下周公布首批價單。新地副董事總經理雷霆指出，集團次季計劃推售多個樓盤，包括屯門兆康NOVO LAND第2A期、元朗The YOHO Hub第C期及天水圍天榮站項目第1期。

天瀧積極部署月內推售，帶動區內新盤餘貨交投。建灝地產旗下已屆現樓的啟德天寰，昨日以招標方式連沽2伙，單日套現逾6880萬元。是次成交單位，分別為天海匯2座39樓C室，實用1054方呎，3房1套連多用途房間隔，成交價2756.6萬元、實呎26,154元；另外，天海匯3座地下及1樓B室複式戶，實用1481方呎，4房雙套間隔連831方呎花園，成交價4125.15萬元，實呎27,854元。天寰自2017年開售至今累售821伙，套現逾102.3億元，目前全盤尚餘1伙標準分層戶待售。

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