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新世界鄭家等 逾半億沽中半山九七貨

【明報專訊】名人趁旺市沽售物業套現，市場消息指出，由新世界（0017）創辦人鄭裕彤等持有的中半山舊山頂道5號翠峰園單位，日前以逾半億元沽售，物業26年升值1.51倍。樓齡約63年的翠峰園，資料顯示，有關單位為翠峰園低層1室，實用面積2350方呎，新近連一個車位以5020萬元易手，實呎21,362元。單位現以7.3萬元租出，租金回報約1.7厘。據悉，上述物業由已故新世界創辦人鄭裕彤等，於1997年6月透過昌成有限公司以2000萬元購入，一直持有收租至今，帳面獲利3020萬元，物業26年間升值1.51倍。

溱8兩房1年來首見千萬成交

另外，新界區樓價近期隨大市回升，中原地產分區營業經理吳嘉權表示，沙田溱岸8號本月暫錄約6宗成交，包括1座中層F室，實用面積507方呎，2房間隔，以1000萬元易手，實呎19,724元，為屋苑2房戶1年來首宗達千萬元的二手成交。原業主2017年以約817萬元一手購入，持貨約6年，帳面獲利約183萬元或22%。

近年屢錄蝕讓的新界納米樓仍獲投資者承接，中原地產分區經理吳日榮表示，大埔嵐山9座高層H室，實用面積196方呎，開放式間隔，最新以325萬元易手、實呎16,582元。吳稱，買家為長線投資者，入市單位作收租之用，單位市值租金約8500至9000元，料可享約3.1至3.3厘租金回報。原業主於2015年以199萬元一手購入，持貨約8年，帳面獲利約126萬元或約63%。

名鑄逾千呎2房12年實蝕約3%

雖然整體樓市氣氛好轉，但個別豪宅屋苑仍錄低市價成交。美聯高級區域營業董事彭文浩表示，尖沙嘴名鑄低層L室，實用面積1141方呎，2房間隔，外望樓景及小量尖東一帶海景，以2298萬元易手，實呎20,140元，低市價約5%。原業主2011年11月2257萬元一手購入，持貨逾11年帳面獲利41萬元或約2%。若連使費計，料需實蝕逾77.5萬元或約3%。

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