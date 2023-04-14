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天瀧University Hill搶五一檔出擊 相繼上載樓書 今齊向傳媒開示範單位

【明報專訊】踏入4月中，發展商加緊推盤步伐，以便趕及「五一」長假檔期開售。恒地（0012）牽頭發展、樓花期長約17個月的啟德跑道區天瀧，繼日前公布樓書後，發展商今日開放兩個示範單位予傳媒參觀，最快下周六起向公眾開放展銷廳，料本月底前公布首輪招標安排。至於新界焦點新盤、新地（0016）大埔白石角University Hill，昨日亦公布樓書，於今日開放示範單位予傳媒預覽，料兩盤均於「五一」檔期搶攻市場。

明報記者 容婌維

天瀧主打大單位，是次提供3房及4房示範單位各一個，恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，大單位是天瀧的主打戶型，首階段將重點推售位處屋苑前排、向維港海景的大單位，首批料推出不少於114伙招標。項目除主打大單位外，亦設逾7萬方呎的會所連園林，以「Sparkle Luxury」為設計主題，提供超過30項設施，包括雙泳池、宴會廳、健身室等，大部分設施更可享維港海景。

天瀧料首推不少於114伙招標

至於University Hill則於昨日上載樓書，銷售正式進入直路。新地代理總經理胡致遠表示，項目預計下周公布首張價單，首張價單料涵蓋不同戶型。項目預計關鍵日期為2024年6月中，樓花期約14個月。University Hill由5座11至12層大樓組成，提供607伙，實用面積由206至851方呎，其中最細開放式連花園特色戶，較上期Silicon Hill實用面積217方呎的開放式戶更細，料打破上期紀錄，成為白石角區內最迷你戶。

至於標準戶實用面積則介乎217至640方呎，涵蓋開放式至3房共9種戶型。不過，510伙標準戶中，只有約29伙2房戶配以獨立梗廚，該批單位分佈於漾景閣第2座A6室、第5A座A1室、第5B座A6室，實用面積463至472方呎，而實用面積較大的3房標準戶（共有46伙），則全數採開放式廚房。項目今期設162個住客車位，平均約4戶分得1個車位。

University Hill開放式戶206呎起

已入伙的新盤積極推售餘貨，碧桂園（2007）旗下九龍城瓏碧已屆現樓，碧桂園（香港）營銷管理部總經理林曉箐稱，項目去年推出至今累售47伙、套現近3.9億元，平均實呎逾2.6萬元，九成售出單位已完成交易，其中逾七成單位已收樓，單位管理費為每方呎4元。同系馬鞍山現樓泓碧，昨日透過招標售出1座1樓B室，實用面積1490方呎4房戶，成交價2200萬元，實呎14,765元。

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