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鯉景灣本月開齋 租客1318萬購連平台戶

【明報專訊】樓價谷底反彈，近期除了不少海外回流客入市港樓外，市場亦屢錄租客轉租為買個案。西灣河鯉景灣獲外區租客以1318萬元購入一個三房連平台海景戶；另元朗錦繡花園亦獲租客以1565萬元購入一幢洋房。

美聯分行高級區域經理佘錦驊表示，鯉景灣錄得本月首宗成交，位於逸榮閣低層H室，實用面積799方呎，3房1套間隔，連平台及擁全海景，獲外區租客以1318萬元承接，實呎16,496元。原業主2000年9月以約410萬元購入，帳面獲利約908萬元或約2.2倍。

租客1565萬入市錦繡花園洋房

中原分行副區域營業經理劉喜燕表示，錦繡花園本月至今暫錄約2宗成交，最新一宗為M段第4街單號屋，實用面積1245方呎4房戶，以1565萬元沽出，實呎12,570元。劉稱，買家為同區租客，見放盤價錢合理，決定轉租為買，入市單位自用。原業主2015年以1128萬元買入，持貨約8年，帳面獲利約437萬元或38.7%。

海峰園特色戶2168萬沽 年半新高

此外，部分屋苑錄高價成交，中原地產高級分區營業經理施長達表示，鄰近炮台山港鐵站、樓齡約35年的海峰園，位於崇峰閣高層連天台戶，實用面積854方呎，3房1套間隔，享海景，單位附有內置樓梯直上天台，以2168萬元易手，實呎25,386元，成交價料創近一年半新高。屋苑對上最高成交價追溯至2021年底，位於高峰閣極高層F室，實用面積826方呎3房戶，以2350萬元易手，實呎28,485元。今次沽貨之原業主2009年840萬元買入，帳面獲利約1328萬元或約1.6倍。

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