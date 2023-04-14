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私宅呎租創4個月新高 首季升1%

【明報專訊】隨着經濟復常，今年首季本港樓市向好，除帶動樓價回升外，私宅租金水平亦見反彈。據美聯最新統計數據顯示，今年3月整體私宅實用呎租最新報33.88元，按月升約0.4%、屬連升2個月共約1.1%，並創4個月新高。

美聯首席分析師劉嘉輝表示，雖然3月租金進一步向上，創4個月新高，但以今年首季美聯促成的私宅租務成交個案計，月租1.5萬元或以下的個案比率，仍然錄約37.4%，仍高於去年第四季約37%。與此同時，今年首季月租逾2萬元的租務個案比率進一步向上，錄約34.2%，較去年第四季約32.9%增加約1.3個百分點。至於首季月租逾1.5萬元至2萬元的個案比率，錄約28.4%。

租賃成交方面，中原副分區營業經理周家傑稱，早前入伙的大圍站柏傲莊I，新錄第2B座高層A室租務成交，實用面積663方呎3房戶，以2.7萬元獲承租，呎租近41元，新租客為家庭客；業主2020年1393萬元一手購入，租金回報2.3厘。

內地客為返學子女 2.9萬租富‧盈門

中原分行經理李嘉龍表示，大埔富．盈門新錄第2座高層B室租務成交，實用面積949方呎3房連套房戶，業主開價2.9萬元，連車位於零議價租出，實用呎租約31元，新租客為內地客，因女兒於香港升學而承租；業主2016年以1432萬元購入，現享2.4厘租金回報率。

至於市區屋苑租賃方面，香港置業首席聯席董事文愛玲表示，奧運站柏景灣9座中層G室，實用面積466方呎，2房間隔，放租僅數天即零議價以2.2萬元租出，實用呎租約47元，新租客為家庭客；業主2016年約720萬元購入，租金回報約3.7厘。

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