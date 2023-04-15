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代理犯一手新例首判監 囚兩個月 涉誤導推銷明翹匯 銷監局提醒勿誤墮法網

【明報專訊】《一手住宅銷售條例》（下簡稱一手新例）自2013年實施10年來，首錄地產代理被定罪及判囚個案，該名代理涉及傳布佳明集團（1271）旗下青衣明翹匯虛假或具誤導性的資料，被裁定違反一手銷售條例，兩項控罪各被判監禁兩個月，同期執行及即時監禁。據悉，有關誤導信息與物業樓底資料有關。本報曾向佳明查詢事件，發展商未有回應；另本報亦向任職的代理行查詢，亦未獲回覆。

明報記者 甘潔瑩、林尚民

銷監局指，該名地產代理分別於2019年12月6及8日，發布一則相當可能會誘使另一人購買指明住宅物業的虛假、或具誤導性資料，因而違反一手新例第78條而被銷監局檢控。事實上，至去年底，銷監局過去近10年已採取檢控的控罪數目共有147宗，涉及14個樓盤（包括是次明翹匯），全數成功定罪，當中145宗控罪是控告發展商，全數被判罰款，僅得2宗控罪、即上述定罪個案，是控告地產代理，而有關控罪更被判監禁。

近10年檢控共涉14樓盤

據悉，該名代理姓李，曾在多間地產行任職，包括中原、美聯，而事發時有指在利嘉閣任職。翻查資料，佳明2019年第四季推出青衣明翹匯，並於當年11月以折實均呎1.48萬元作首輪銷售375伙，開售11小時內已全數售罄，是當年首輪銷情最勁的全新盤之一。

銷監局發言人表示，自一手銷售條例於2013年4月29日實施以來，首次有地產代理被定罪。銷監局提醒地產代理不應使用不良手法銷售一手住宅物業，地產代理應多了解一手銷售條例，及向準買家提供正確資料，並遵從良好的銷售作業方式，以防誤墮法網。該局亦建議準買家不應盡信推銷資料，要細閱銷售文件。如對其他人提供的資料有懷疑，應直接向賣方查詢。

地監局：刑事定罪或被撤銷牌照

地產代理監管局回應指，局方會作出嚴肅跟進，根據政策，但凡有持牌人被刑事定罪，會考慮其是否作為持牌人的適當人選，如監管局牌照委員會認為該人士並非持牌人的適當人選，監管局會撤銷其牌照。地監局又稱，過去一直提醒持牌人，不可作出任何具誤導性陳述，而今次個案正是對所有持牌人極嚴正提醒，持牌人在參與銷售一手住宅物業時，絕不可以罔顧事實而不盡責地發放失實陳述，否則便有可能像今次個案中的地產代理被判處監禁。該局不希望再見到有持牌人，因觸犯一手住宅物業銷售條例而被判處入獄，各持牌人必須謹慎行事，以專業態度從事地產代理工作。

去年接獲投訴按年增2.4倍

今次有關代理觸犯的條例，屬違反一手新例條文第78條，即「傳布虛假或具誤導性資料」，而據銷監局資料顯示，有關投訴為該局收到最多投訴的類別。據銷監局資料顯示，該局近10年來共接獲577宗投訴，當中136宗於去年錄得，較2021年的40宗，按年增加2.4倍，亦為錄得最多投訴宗數的一年。

[香港地產]

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