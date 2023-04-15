BSD成交首季升65% 涉5億創1年高

通關後非本地買家投資者入市增

而事實上，通關後多個樓盤都吸引非本地買家或投資者入市，故首季BSD及DSD成交個案升幅明顯，首季涉及BSD成交共錄187宗，較去年第四季113宗，按季大增約66%；涉及稅款5.083億元，亦較去年第四季的3.44億元，按季增加約48%，兩者同為去年首季後的1年新高。

DSD成交531宗 去年次季後最多

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，BSD個案宗數連升2季，首季更創一年新高，認為隨着香港與內地全面通關後，BSD個案亦見回升，預期內地買家來港置業將逐步復常，料今年BSD個案將按年上升。

至於反映投資者入市的住宅DSD，首季共錄531宗成交，較去年第四季增加約51%，為去年第二季錄得637宗後新高；而涉及稅款11.64億元，按季增加78%，同為去年次季後新高。此外，額外印花稅SSD上季共錄49宗相關成交，較去年第四季的45宗多近9%；所涉稅款1890萬元，按季卻減少近39%。

三辣稅上月376宗創14個月新高

若以月份計算，3月份整體辣稅成交共376宗，較2月多61%，並為去年1月後的14個月新高，即上季768宗辣稅成交中，有近五成來自3月份；涉稅款約8億元，按月多44%，創去年5月後新高。其中BSD成交上月有92宗，按月上升51%，創去年1月後新高；涉及稅款約2.36億元，按月增31%，創去年2月後新高。DSD成交上月有260宗，較2月多60%，創去年5月後新高；涉稅款5.546億元，按月多49%，創去年5月後新高。SSD方面，上月有24宗成交，按月升1.4倍，創去年4月後新高，涉及稅款1010萬元，較2月份多出1.7倍，為去年11月後新高。

[香港地產]