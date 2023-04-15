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ST. GEORGE 'S實呎逼5.7萬 再創新高

【明報專訊】市場聚焦恒地（0012）牽頭發展的啟德跑道區新盤天瀧即將登場之際，九龍市區新盤不乏大額成交，其中信置（0083）旗下何文田嘉道理道ST. GEORGE 'S MANSIONS、嘉華旗下啟德嘉峯匯，均錄得逾1億元高價成交。

嘉峯匯1.32億再沽洋房連車位

ST. GEORGE 'S MANSIONS本月首錄成交即連沽2伙，吸金逾2.16億元；其中創標準戶成交價、呎價新高單位，為1座21樓A室、4房雙套間隔，實用2141方呎，連車位作價1.2168億元，實呎56,833元，打破早前同座20樓A室、1.2018億元成交價、呎價56,133元的舊紀錄。此外，1座實用1842方呎21樓B室、3房雙套間隔，連車位作價9512萬元、實呎51,640元；兩宗成交的買家均採120日成交期。

作為新盤主戰場的啟德，亦錄高價成交；嘉華（0173）旗下嘉峯匯新沽出洋房3號，連3個車位作價逾1.32億元，面積3183方呎，4房4套間隔（連803方呎花園及614方呎天台等），實呎41,500元；項目2019年底推出以來累售1001伙，連車位共套現123億元，當中洋房2號上月以1.35億元售出，成交價創啟德住宅新高。

天瀧洽購查詢 內地客佔五成

天瀧方面，恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝指，項目接獲近200個洽購查詢，當中內地準買家約佔五成；他續指，項目下周五將招待VIP預約參觀設於尖沙嘴H ZENTRE的示範單位，下周末正式對外開放（請參考B4版睇樓手冊報道）。

University Hill示位首曝光

除天瀧外，新地（0016）大埔白石角University Hill亦蓄勢待發，日前上載樓書後，昨開放一個2房示範單位予傳媒參觀；單位實用406方呎，廚房採曲尺形開放式設計、附22方呎露台，全屋不設走廊位，整體間隔方正實用。

另外，今日次輪發售98伙的會德豐藍田KOKO MARE，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目本月初首輪開售至今累積沽出108伙，佔可售單位138伙的78%、套現約9.1億元，而次輪銷售接獲逾2400票，超額認購逾23倍。

[香港地產]

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