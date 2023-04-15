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首季補地價143億 連續兩季破百億

【明報專訊】今年首季補地價金額再度突破百億元水平，地政總署最新資料顯示，今年首季補地價金額約142.5億元，較去年第四季的150.84億元，按季微跌約5.5%，連續兩個季度錄逾百億元的補地價。

按季微跌5.5%

該署表示，今年首季土地註冊處共註冊了16宗契約修訂及1宗換地個案，其中8宗為不涉及補地價金額的技術性契約修訂。上季最大宗的補地價個案，是華潤集團及華潤置地（海外），就長沙灣潤發倉庫與政府達成換地協議，涉補地價金額逾137億元，佔季內補價金額的96%，料為5年來市場最大額補地價個案，亦為歷來最大金額市區補地價項目，折合每方呎樓面補價約8,692元，料建約2,500伙。

羅守輝售爵祿街舖蝕1500萬

商舖市場方面，資深投資者羅守輝等再度沽貨，持有的新蒲崗爵祿街98號爵祿居地下C號及1樓，新近連約以3380萬元易手，地下商舖面積620方呎，1樓面積2442方呎，總面積共3062方呎，即呎價1.1萬元。據悉，地下商舖現由銀行以5.84萬元承租，而1樓則由酒樓租用，月租約4.38萬元，即租金共10.22萬元，租金回報3.6厘。資料顯示，羅氏等2017年8月以4500萬元購入商舖，即帳面蝕約1120萬元或25%，若連使費計則實際蝕逾1500萬元或33%。

[香港地產]

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