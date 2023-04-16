KOKO MARE次輪售出60伙

黃光耀：本月或加推海景單位

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目次輪銷售共售出60伙，佔昨日可供發售約60%，以兩房梗廚及一房海景單位較受歡迎；買家中有八成屬年輕置業人士。

他透露，因應KOKO MARE銷情，有機會於本月內加推單位，將推出優質海景單位，並有約一成的加價空間。連同KOKO MARE，集團本年至今累售達649個單位，套現近74.6億元，佔集團去年總銷售額的七成。

必嘉坊‧迎匯昨售出3伙

恒地（0012）早前減價推售的紅磡必嘉坊‧迎匯，昨日售出3伙，共套現2127.48萬元，其中28樓C室，實用514方呎，屬3房連套房單位，成交價1125.54萬元，實呎21,898元，是昨日售出單位中，成交價及成交呎價最高的單位。

另外，九建（0034）旗下已屆現樓的將軍澳海茵莊園，昨日售出3伙，單日吸金約1500萬元，其中一組內地投資者斥資逾770萬購入兩伙單位，包括一伙特色平台戶，買家需繳付樓價30%辣稅，即涉及稅款逾231萬元。據悉，項目本月至今共售出23伙，套現逾1.1億元。

二手市場氣氛佳，多區錄千萬元成交。中原地產高級區域營業董事陳凱超表示，西灣河嘉亨灣有內地業主沽貨，單位為6座高層E室，實用面積527方呎，2房間隔，向東南望海景，原業主為內地人，去年開始放售物業，當時叫價1300萬元，隨着內地與本港今年初通關，業主主動調低叫價100萬元、以1200萬元放售，近期獲買家洽詢，雙方議價後以1100萬元易手，一年來劈價200萬元或15%，實呎20,873元。陳續稱，原業主2007年以534.8萬元購入，持貨約16年，帳面獲利565.2萬元，物業升值約逾1.05倍。

嘉亨灣2房1100萬易手

馬鞍山嵐岸亦錄千萬成交，世紀21奇豐分行經理黃宗信表示，嵐岸最新成交單位為2座高層E室，實用面積814方呎，3房海景戶，原業主在去年4月已開始放售，當時叫價1200萬元，放售一年，終以1188萬元易手，減價12萬元或1%，實呎14,595元。原業主2007年4月以700萬元購入物業，持貨16年，帳面獲利488萬元離場，單位期內升值70%。

[香港地產]