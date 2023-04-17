將中3房反價近2% 1250萬沽

中原分行經理李俊龍透露，上述將軍澳中心單位原業主，最初開價1230萬元，吸引多組買家洽購並出現競價情况，原業主最終反價20萬元或約1.6%，至1250萬元將單位售出。原業主2014年以768萬元購入，持貨9年轉手，帳面賺482萬元或63%。

十大屋苑周末3成交 9個月新低

不過，十大屋苑周末整體成交量卻回落；據中原統計，十大屋苑過去兩天僅錄得3宗成交，分別來自鰂魚涌太古城、天水圍嘉湖山莊，其餘8個屋苑全數「捧蛋」，屬9個月以來新低，成交量按周跌七成。另美聯統計，過去兩天十大屋苑亦只錄約8宗成交。

太古城2房減價4%後售1195萬

中原分區營業經理莊劍嵐指出，太古城過去周末錄約2宗成交，包括景天閣中高層A室，實用面積592方呎2房戶，原業主2月開價1250萬元放盤，議價後減價55萬元或約4%，以1195萬元易手、實呎20,186元；原業主2011年以743萬元買入，持貨約12年，帳面賺452萬元或61%。

不過，個別市區屋苑仍見蝕讓成交。代理消息指出，何文田半新盤皓畋，新錄第2座低層G室成交，實用676方呎2房連書房間隔，成交價1285萬元、實呎19,009元；原業主2017年以1562萬元向發展商一手購入，持貨約6年，帳面蝕277萬元或約18%；若連使費計，料原業主有可能實蝕逾348萬元或約22%。

美聯提醒員工 絕不容違法行為

另一方面，一手住宅物業銷售監管局（銷監局）早前公布，《一手住宅物業銷售監管條例》（下稱一手新例）自2013年實施後，首錄地產代理涉因傳布虛假或具誤導性的資料，被裁定違反一手新例、須監禁2個月。據了解，美聯就此發內部通告，提醒旗下員工，絕不容許任何違法行為，並籲切勿以身試法。

美聯又稱，若旗下員工因提供虛假或具誤導性資料，而令公司遭受刑事檢控、民事索償，或銷監局處分，公司將保留追究相關人士責任的一切權利。

[香港地產]