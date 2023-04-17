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本月新盤暫575宗成交 按月挫五成

【明報專訊】綜合市場資訊，4月至今新盤市場整體錄約575宗一手成交，較上月同期約1175宗，下挫約600或逾五成，估計是因為市場觀望4月下旬焦點新盤，新地（0016）大埔白石角University Hill、以及恒地（0012）等六大發展商合作的啟德跑道區天瀧推售在即，令近日新盤交投轉淡。

市場未有全新盤開展首輪銷售，成交以餘貨主導；其中九建（0034）將軍澳海茵莊園昨連錄5宗成交，單日套現逾2600萬元，包括透過招標售出的3伙連平台特色戶，相關單位實用面積194至262方呎、屬開放式及1房間隔、另連18至53方呎平台，成交價378.4萬至527.1萬元、實呎19,505元至20,118元。

海茵莊園連沽3伙特色戶

至於海茵莊園昨天以價單售出單位，包括第2座22樓B5室，實用面積288方呎1房戶，成交價607.6萬元、實呎21,097元；海茵莊園4月至今累售28伙、套現逾1.3億元。

信置（0083）、會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙II，過去2日售出4伙，單計昨日則沽2伙，包括第6座10樓C室，實用面積790方呎3房連套間隔，成交價1850萬元、實呎23,418元；另第3B座7樓A室，實用面積605方呎2房連儲物房間隔，成交價1417.66萬元、實呎23,432元。

VAU Residence兩月首錄一手成交

另外，萬科香港旗下何文田自由道VAU Residence，昨日推售12伙，即日售出1伙；據成交紀錄冊顯示，項目25樓F室實用面積285方呎1房間隔，成交價862.5萬元、實呎30,263元，為VAU Residence兩個月來首宗一手成交。

[香港地產]

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