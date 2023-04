【明報專訊】原來根據自1950年以來的統計,4月份是美股全年表現最好的第二個月份(第一位是11月),不過又有所謂Sell in May and go away的說法,或許近期美股在今年的相對高位徘徊,大家宜5月來臨前偷步減持?