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飛揚2期不設露台 內籠見使

【明報專訊】近期新盤戰况熾熱，多個發展商趁樓市氣氛回升，紛紛推出新盤搶客。其中「主戰場」之一的屯門，早前登場新盤為長實（1113）、新地（0016）兩大發展商合作發展的飛揚，項目位處屯門青山公路大欖段，去年首度推出第1期時，市場反應不俗，今年再度出擊，推出第2期全數400個單位，以不設露台及工作平台的返璞歸真開則，令室內空間更寬敞，主攻上車客及小家庭市場。

明報記者 歐陽慧恩

攝影 李紹昌

飛揚單位總數為800伙，主打1房及2房細單位，共分2期發展，每期各佔400伙，近日新推的2期屬第3座、5座，預計明年底入伙，項目1房戶實用面積263方呎至284方呎，涉220伙，佔超過一半單位；2房戶實用面積462至483方呎，佔112伙。與1期不同的是，2期的兩房戶只有梗廚設計戶型，並不設開放式廚房開則。

至於3房戶只有38伙，實用面積712至722方呎，其餘單位屬特色戶；項目3月開售至今累沽約360伙，佔今期單位總數400伙約九成。

提供400伙 1房戶佔逾半

發展商是次展出一個2房連裝修示範單位予公眾參觀，以第3座8樓A室為藍本，實用面積483方呎，單位打開大門後，需經過玄關位步入客飯廳；單位以啡棕色為主調，配以彩色配飾作點綴，客飯廳格局和諧，由於不設露台和工作平台，內籠較一般面積相若的新盤單位更實用，家具擺位亦較靈活。從示範單位所見，放置三座位梳化、餐桌等家俬後，仍具不少空間可供走動，加上客廳的窗戶偌大，相信日後的室內採光度將理想，開則設計較近年不少新盤見使。

廚房內設曲尺形廚櫃，配有一系列煮食爐具及配套電器，同時提供明火煮食爐和電磁爐，能配合不同煮食習慣住戶的需要。至於廚房和浴室，均設有通風窗戶，與客廳窗戶產生空氣對流，符合真正居住實際情况需要。

睡房方面，細房被設計成兒童房，從佈置上可見，空間足以放置單人牀、小型衣櫃及書桌；主人房放置雙人牀及開放式衣櫃，由於開則本已預留大型衣櫃位，住戶日後即使採用傳統衣櫃，單位空間運用亦應不會受太大影響。

可往黃金海岸商場購物

至於住客會所，設施屬於1、2期共用，設有1.25萬方呎草坪、長約25米戶外泳池、室內運動場及種植區等設施，提供超過30項康樂設施。

值得留意是，屋苑2期不及1期靠近屯門公路，但就較近青山公路。另外，屋苑附近未有鐵路連接，而最近的購買消費熱點為黃金海岸商場，步程約需15分鐘，亦可乘巴士、小巴前往，但需到屋苑對面馬路的車站上車。另整個屋苑只有137個車位，比例上約為每6戶分得1個車位，住戶日後出入或需預留較多交通時間。

另長實本周二會新一輪發售飛揚1期共108伙，部分劈價最多17％。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

mpfinance.com

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