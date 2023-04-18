MOUNT NICHOLSON洋房5.8億沽 呎售8.2萬 通關後新盤最大額成交 呎價低4年前22%

明報記者 容婌維

成交紀錄冊顯示，MOUNT NICHOLSON第1期昨日售出的12號洋房，實用面積7042方呎，4房4套間隔，另連2715方呎花園、私人泳池及車位等，成交價5.77444億元，實呎8.2萬元。MOUNT NICHOLSON第1期對上一宗成交，需追溯至2019年5月、即新冠疫情仍未爆發時，當時實用面積8674方呎的15號洋房，以9.16億元售出，實呎逾10.5萬元。以呎價比較，最新成交的12號洋房較對上成交價低約2.36萬元或22%。

高毗鄰洋房7年前呎價逾一成

不過，若以最鄰近12號洋房、估計景觀相若的11號洋房比較，是次成交價則高約一成。11號洋房實用面積7065方呎，於2016年11月以5.25億元售出，實呎逾7.43萬元，是次12號洋房的呎價則較之高7690元或逾一成。

MOUNT NICHOLSON第1期由17座洋房組成，於2016年起開售，目前僅尚餘20號洋房待售。項目過去不乏矚目高價成交，當中實用面積9217方呎的2號洋房，於2018年3月以13.99億元售出，實呎15.1785萬元，成交價及呎價均創亞洲屋苑式洋房新高，紀錄更保持至今。

澐璟本月開齋 3房呎價3.66萬

除超級豪宅外，坐落於新發展區、走豪宅路線的屋苑亦錄成交。華潤置地（海外）及保利（0119）合作發展、位於啟德跑道區的澐璟，昨日錄得本月首宗一手成交，為第8座30樓B室，實用1187方呎、3房1套間隔，成交價4350.35萬元，實呎36,650元。發展商稱，本港經濟復常利好樓市，澐璟近期睇樓量亦見上升，項目去年11月推出至今累沽84伙，套現逾41.6億元。

另外，信置（0083）和會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙II，昨日連沽3伙3房戶、吸金逾5700萬元。成交單位分佈於第6座11至21樓，實用均為790方呎，成交價介乎1860萬至1951萬元，實呎2.35萬至2.46萬元。市場消息指，其中2伙由同一組買家購入，涉資逾3844萬元。