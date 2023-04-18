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尚‧珒溋今年售25伙 內地背景買家佔八成

【明報專訊】發展商持續推售新盤餘貨，龍湖（0960）旗下已屆現樓的啟德尚‧珒溋，自2019年開售至今已累積售出617伙，佔全盤單位總數667伙逾92%，連同車位及商業部分，套現總額約124億元。

項目今年至今累售約25伙，龍湖香港高級營銷總監關靜如表示，今年入市項目的買家當中，具內地背景的買家（包括新香港人），比例高達八成，而上月以破頂價售出的連花園特色戶，買家亦為新香港人。

新香港人上月破頂價購特色戶

尚‧珒溋昨日上載全新銷售安排，推出12伙特色戶，於周五起招標出售，招標期至6月30日。關靜如稱，新推出的單位包括4伙高層複式連天台「空中小別墅」，平均實用面積約1100方呎，意向呎價約3.6萬元。針對上述4伙「空中小別墅」，發展商伙4大代理行推出88萬元家具禮券優惠，凡經中原地產、美聯物業、利嘉閣地產或香港置業，購入尚．珒溋「空中小別墅」的買家，即可享由所屬代理行送出的88萬元現金回贈，而發展商現已開放兩個高層特色戶示範單位供預約參觀。

瑜一1A最快下季登場涉447伙

另外，華懋與港鐵（0066）合作的何文田站瑜一，早前接連推出第1B及1C期，兩期累計售出345伙，套現59億元，市場關注該盤涉及447伙的第1A期何時推售。華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興，昨日出席華懋旗下中環街市活動時表示，由於需要時間準備1A期的示範單位、銷售文件等，預計1A期最快下季才會登場。

蔡續指，集團與市建局合作的長沙灣東京街項目，目前正待批預售樓花同意書，待項目獲批預售後，有機會年內開售。

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