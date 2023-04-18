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瓏碧錄首宗租賃成交 兩房1.95萬租出

【明報專訊】九龍城瓏碧陸續入伙，香港置業高級營業經理吳仁傑表示，瓏碧新錄首宗租務成交，位於高層G室，實用414方呎，2房間隔，望開揚景，業主以約1.98萬元放租約3周，吸引區內客洽詢，經議價後僅減300元或1.5%，以月租1.95萬元租出，實用呎租約47元，據悉新租客為一對夫婦，睇樓1次即承租。據悉，業主去年8月以約1083.8萬元一手購入，享租金回報約2.2厘。

太古城SARS貨20年升值3倍

二手買賣方面，十大屋苑之一的鰂魚涌太古城，本月至今暫錄約14宗成交，當中3房以上大單位佔約8宗。中原高級區域營業董事張光耀表示，最新成交為春櫻閣中層A室，實用1114方呎，4房連套房及工人房間隔，望全海景，以2100萬元售出，實呎18,851元，買家為用家。原業主早於2003年SARS前後以525萬元買入，持貨約20年，帳面獲利1575萬元，單位期內升值3倍。

海日灣開放式戶4年微蝕6萬

另外，過去屢錄二手蝕讓的大埔白石角海日灣，剛再錄連使費微蝕個案。中原分行經理楊頌堯表示，大埔白石角本月錄得約10宗二手成交，其中海日灣2期13座中層B室，開放式間隔，實用251方呎，以410萬元成交，實呎16,335元，買家為年輕上車客，原業主2019年400萬元一手購入，持貨約4年，帳面獲利約10萬元或2.5%，若連使費計料微蝕約6萬元或1.4%。

映日灣1房595萬沽 一手業主料蝕3%

荃灣半新盤映日灣本月至今則錄約5宗二手成交，平均實呎約20,395萬元，惟當中不乏實蝕個案。

美聯高級分區營業經理梁仲維表示，映日灣第3座高層E室，實用289方呎，1房間隔，最新以595萬元易手、實呎20,588元；原業主2019年以589.2萬元一手購入，帳面獲利5.8萬元或不足1%；若連使費計，料原業主實蝕逾17.8萬元，即實際蝕幅約3%。

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