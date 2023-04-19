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內地專才8.5萬租蔚然 7個月租金升一成

【明報專訊】內地專才對本港住宅租務市場有刺激作用。利嘉閣分行經理黄國然表示，西半山蔚然高層C室，實用1301方呎，3房1套連工人套房間隔，享維港海景，附基本家電。業主早前原以9.5萬元連車位放租，至近日獲一名內地專才洽租，議價後以8.5萬元（不連車位）租出，實用呎租65元。業主2011年4349.8萬元一手購入，租金回報約2.3厘。資料顯示，同樣位於屋苑高層C室、同為實用1301方呎3房戶，去年9月曾以7.7萬元租出，是次租金比7個月前回升8000元或逾一成。

海茵莊園開放式呎租60元破頂

另外，入伙新盤的開放式納米單位，租金亦見回升。香港置業首席分區董事劉浩勤指，近月入伙的將軍澳日出康城海茵莊園，因租盤近期陸續被市場消化，現僅剩零星租盤，促使屋苑租金有所上升，其中1座高層A7室，實用204方呎，開放式戶型，享園景，雖然業主本月初才以432.4萬元入市，尚未正式收樓，但隨即已以1.25萬元放租，僅2日後更獲租客以1.23萬元承租，實用呎租60.3元，為同類開放式單位呎租新高，單位預計下月才收樓，現屬預租個案，業主租金回報達3.4厘。

屋苑對上同類呎租紀錄為上周租出1座高層B3室，實用203方呎開放式戶，業主上月才以481.1萬元一手購入，同屬未正式收樓租盤，但僅放盤5日已獲租客以1.18萬元預租，實用呎租58.1元，是次成交呎租比上周高約2.2元或約4%。

香港置業首席聯席董事曹婉琴透露，啟德維港一號2A座高層B室，實用766方呎，3房間隔，享海景，放租僅約2周，以2.98萬元租出，實用呎租約38.9元。業主2021年約2332.6萬元一手購入，租金回報約1.5厘。

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