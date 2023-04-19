飛揚1期餘貨劈價 昨推108伙沽近六成

飛揚1期昨晚推售的108伙，包括81伙1房戶、23伙2房戶及4伙3房戶，部分屬連天台特色單位，整批折實價由356.8萬至1061.3萬元，折實實呎12,226至16,643元。現場消息透露，截至晚上約9時半，已錄約64伙或近六成單位獲認購，當中包括全數1房特色戶。

天瀧周五VIP之夜暫千人登記

4月焦點全新盤持續為銷售作準備，恒地（0012）等六大發展商合作的啟德跑道區天瀧，最快下周公布首張銷售安排，預計本月底或下月初開售。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，首批單位指引價參考附近新盤近期成交價，而本周五舉行的VIP之夜，亦已錄800至1000人登記參與。至於新地旗下大埔白石角University Hill，亦料最快今日公布首張價單（有關University Hill睇樓手冊刊B6版）。

University Hill料今公布首張價單

此外，有新盤趁機加推餘貨。宏安地產（1243）旗下、樓花期尚餘約1年的大角嘴Larchwood，4月至今連沽5伙，套現約3190萬元。發展商昨日上載全新銷售安排，加推9伙於周六起發售，當中6伙開放式戶以價單形式、先到先得推售，入場費567.6萬元，而另外3伙則招標。碧桂園（2007）旗下已屆現樓的九龍城瓏碧，亦上載全新銷售安排，推出40伙於周六起發售，當中約27伙屬全新推出，以9伙採價單形式發售的單位計，折實價570萬元起。

新盤市場昨錄約75宗成交，帶動4月新盤成交宗數增至近680宗。個別餘貨盤錄高價成交，九建（0034）已屆現樓的薄扶林63 POKFULAM，昨招標售出2座31樓B室，實用面積1153方呎，3房1套連儲物房間隔，成交價4650萬元，實呎40,330元，屬兩個月以來屋苑首宗一手成交。