moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

大埔滘段屋地放售 市值2億 高購入價221倍

【明報專訊】通關後市况向好，無論屋地及舖位市場，均錄業主放售大額物業，其中大埔公路大埔滘段一屋地，最新推出市場放售，物業市值約2億元；另有業主同時放售觀塘及元朗兩舖位物業，合共叫價4.26億元。

佔地6300呎 樓面實呎6.6萬

第一太平戴維斯指，大埔公路大埔滘段4101號屋地，現於市場上放售，物業佔地約6300方呎，現狀為一幢兩層高的歐陸度假式獨立屋，附草地及庭園，實用面積3023方呎，若買家購入重建，最高可建總實用面積約3780方呎。據悉項目現市值約2億元，以現有樓面計，實呎約6.6萬元。業主早於1984年以90萬元購入，現時市值較當年購入價高221倍。第一太平戴維斯住宅銷售部資深董事張作基表示，是次出售物業風格獨特，景觀方面前迎船灣淡水湖與吐露港。

觀塘元朗兩舖放售共涉4.26億

另世邦魏理仕指，觀塘宜安街8號光明大樓基座商舖物業及元朗青山公路元朗段197至199號地舖物業，現以要約形式放售，兩舖叫價共4.26億元。其中光明大樓低層地下至一樓商舖連地下上落貨位，總面積約15,530方呎，現由連鎖海鮮酒家、7-11便利店、萬寧及本地餐飲租戶租用，意向價2.68億元，呎價17,257元，買家亦可分拆購買。業主早於2004年以約5800萬元購入該舖，現叫價較19年前高出2.1億元或3.6倍。

至於同一業主持有的元朗青山公路元朗段197至199號地舖，面積約2240方呎，屬區內罕見的大型相連舖位，現由銀行租賃，並已租用物業逾15年，意向價1.58億元，呎價約70,536元，業主2012年1.25億元購入，現叫價較購入價高約3300萬元或26%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款