中原料核心區舖租次季升一成 跑贏大市

中原（工商舖）商舖部董事黃偉基稱，自全面通關消息公布後，疫情下倒退的行業如奢侈品及藥妝店亦逐漸重返市場，首季市場共錄得約1172宗舖位租務成交，涉及總金額約1.36億元，較去年第四季分別上升約18%及17%，而按年同期比較，租務表現亦見顯著轉好，宗數及金額分別上升約44%%及40%。

通關後奢侈品藥妝店重返市場

他又指，個別主打旅客生意的行業亦重返核心消費區，如尖沙嘴、旺角、銅鑼灣及中環等，黃氏分析，商舖市場向來對經濟市道反應最為迅速及直接，通關後訪港旅客人次顯著增加，利好香港零售及餐飲市道，增加商戶租舖信心，觀察現時租賃市况，以餐飲業先行，民生時裝及零售行業洽租均見增多，料近年盛行的街市行業洽租會相對減少。黃氏認為，租賃情况向好，自然帶動投資者買賣心態，預計今年商舖租賣市場將陸續升溫，而租賃市場表現會更見好轉，料次季成交宗數上升至少一成至約1300宗，核心區舖租會跑贏大市，升幅約10%，至於非核心區舖租亦料會有約5%至10%增幅。