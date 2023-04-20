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University Hill均呎1.6萬 低上期7% 一房折實437萬入場 料周末起收票

【明報專訊】新地（0016）大埔白石角優景里項目第2A期University Hill，為次季新盤戰揭開序幕，昨日公布首批123伙價單，折實均呎16,288元，較去年5月推出的第1期Silicon Hill首批折實均呎17,498元低約7%，並貼近白石角區半新盤、近期二手呎價約1.5萬至1.65萬元水平。University Hill樓花期約14個月，較Silicon Hill去年推出時的21個月樓花期短，而Silicon Hill目前樓花期則尚餘約10個月。新地副董事總經理雷霆表示，是次根據市况及樓盤條件定價，相信是次開價為市場所接受。

明報記者 容婌維

入場單位為5B座2樓A1室，實用面積296方呎，1房間隔，折實價437.24萬元，折實呎價14,722元。市場預計，項目將把握五一連周末長假作首輪開售。新地代理總經理胡致遠指，項目今日起開放位於九龍站ICC示範單位，料周末起收票，最快下周開售。雷霆形容是次開價為「專才無敵價」，又補充近期政府推出的「高才通」反應熱烈，短期內可帶動租務市場，令收租客受惠。

樓花期較上期開售時短7個月

University Hill首批包括23伙1房戶、86伙2房戶及14伙3房戶，實用面積273至640方呎，價單售價514.4萬至1311.39萬元，價單呎價介乎15,903元至22,730元，發展商提供最高即供折扣15%，折實價437.24萬至1114.68萬元，折實呎價13,518元至19,321元，當中9伙折實價低於500萬元。

料五一長假作首輪開售

新地是次提供4款付款辦法，其中3款為建築期成交，以方便不同需要的買家。其中「A1現金付款計劃」設最高15%直減折扣，成交期為60天。至於3款建築期付款計劃最高直減折扣介乎1.5%至10%，另設「科研專才/學術人才現金回贈」及「置安心．利息補貼現金回贈」共7%現金回贈（見另文），以及3%或8%「印花稅直送」優惠。以帳面計，採建築期付款入市，較即供少5至13.5個百分點，惟計及建築期付款所設的現金及印花稅回贈後，料兩者實際樓價相距不大。

4年前每呎樓面6646元投得地皮

翻查資料，新地於2019年2月以63億元投得University Hill所在的優景里地皮，以可建樓面約94.9萬方呎計，每呎樓面地價6646元，為當時區內每方呎樓面地價10年以來新高。政府於前年發表的施政報告中早提及，研究以毗鄰項目的香港教育大學運動中心用地，興建東鐵白石角站，最新目標於2033年或之前通車，與項目落成日期相距約9年。

[香港地產]

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