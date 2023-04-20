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提供7%專才回贈 涉75伙佔首批六成

【明報專訊】港府近期以「高才通」等多項措施吸引科技及學術人才來港，發展商在推盤時亦特意加入吸引人才置業優惠，新地是次推售University Hill則提供「科研專才/學術人才現金回贈」（下稱專才回贈），吸引相關人士入市。

首批123伙中，發展商抽出當中75伙或約六成單位，為可享專才回贈的指定物業。專才回贈僅適用於採「建築期付款計劃」入市的指定單位買家，相關買家或其親屬，若符合發展商指定「科研專才」或「學術人才」的條件，即可於付清樓價後（即收樓後），獲得相等於樓價5%的現金回贈。可留意的是，可獲專才回贈的75伙並不涵蓋首批123伙中最平及最貴的單位，惟已涵蓋1房至3房戶型。

較即供付款折扣多2%

值得留意，採建期付款買家，除「科研專才/學術人才現金回贈」外，若買家不採用「置安心．第一按揭貸款」並如期付清樓價，即可獲得相等於樓價2%的「置安心．利息補貼現金回贈」。換言之，若採最高直減折扣10%的建築期付款入市指定單位，扣除共7%現金回贈後，實際樓價有機會較設最高15%直減折扣的即供付款計劃更低。

以75伙指定單位中，定價最低單位為例（見表），1房間隔，若以最高折扣15%、不設現金回贈的「A1現金付款計劃」（即供）入市，實際樓價為520.18萬元、呎價17,514元；而若以最高折扣10%、設7%現金回贈的「B1靈活付款計劃」計，實際樓價則為507.94萬元，呎價17,102元，較即供樓價低約2.4%。

事實上，發展商對專才定義廣泛。據價單顯示，科研專才指，「買家僱主的註冊地址位於香港科學園」；或「其現時僱主的名稱包含『科研 / 研究』、『科學』、『科技』、『創新』、『醫學』、『醫療』、『生物』、『基因』、『智能』、『晶片』、『數碼』、『電腦』、『環保』或『能源』字眼」之人士。至於學術人才，則指「持有證書、文憑、副學士學位、學士學位或以上學歷」，相信大部分買家均可符合相關要求。

[香港地產]

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