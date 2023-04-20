新地啟德兩盤今命名 共涉1929伙

該兩個項目，包括位於啟德內陸區，鄰近港鐵啟德站及即將落成的崇光百貨的協調道10號，項目分兩期發展，第1期提供906伙，第2期則設有584伙，合共即涉1490個單位，兩期同樣預計於2025年6月落成。至於位於跑道區的承豐道26號項目，則位於天瀧與郵輪碼頭之間，面向維港，項目同樣分兩期發展，第1期設256伙，預計2025年10月落成，而第2期則有183個單位，預計2025年12月落成。

維港滙再沽2伙 4房售4439萬

此外，長實（1113）與新地合作發展的屯門青山公路飛揚1期，昨再沽2伙，同為263方呎1房戶，2座5樓F室成交價388萬元，實呎14,753元；2座11樓F室，成交價399.7萬元，實呎15,198元。長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，飛揚1及2期已累沽666伙，套現33.3億元。

另外，信置（0083）、會德豐等合作發展的西南九龍長沙灣維港滙系列昨沽2伙，當中1座6樓B室，實用1432方呎，以4439.2萬元售出，實呎3.1萬元，單位屬4房2套連多功能房連洗手間間隔。項目4月共沽19伙，套現逾4.7億元，而由2021年3月首推至今，則累售948伙，套現逾148億元。

[香港地產]