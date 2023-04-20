moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

新地啟德兩盤今命名 共涉1929伙

【明報專訊】正當恒地（0012）等六大發展商聯手發展的啟德跑道區天瀧將於短期內推出招標之際，新地（0016）除於昨日公布大埔白石角University Hill首張價單外，今日亦會為旗下啟德區兩大項目命名，兩盤合共將提供1929個單位。

該兩個項目，包括位於啟德內陸區，鄰近港鐵啟德站及即將落成的崇光百貨的協調道10號，項目分兩期發展，第1期提供906伙，第2期則設有584伙，合共即涉1490個單位，兩期同樣預計於2025年6月落成。至於位於跑道區的承豐道26號項目，則位於天瀧與郵輪碼頭之間，面向維港，項目同樣分兩期發展，第1期設256伙，預計2025年10月落成，而第2期則有183個單位，預計2025年12月落成。

維港滙再沽2伙 4房售4439萬

此外，長實（1113）與新地合作發展的屯門青山公路飛揚1期，昨再沽2伙，同為263方呎1房戶，2座5樓F室成交價388萬元，實呎14,753元；2座11樓F室，成交價399.7萬元，實呎15,198元。長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，飛揚1及2期已累沽666伙，套現33.3億元。

另外，信置（0083）、會德豐等合作發展的西南九龍長沙灣維港滙系列昨沽2伙，當中1座6樓B室，實用1432方呎，以4439.2萬元售出，實呎3.1萬元，單位屬4房2套連多功能房連洗手間間隔。項目4月共沽19伙，套現逾4.7億元，而由2021年3月首推至今，則累售948伙，套現逾148億元。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款