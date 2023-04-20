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Mirabell創辦人放售香島道洋房 市值2億

【明報專訊】通關後豪宅交投活躍，有本地名人趁勢放售旗下超級豪宅，其中銷售多個國際知名品牌的鞋店Mirabell，其創辦人之一鄧強林，最新放售深水灣香島道45號一幢洋房，物業市值約2億元。

曼克頓大廈特色戶1.23億破頂

世邦魏理仕指，今次推出市場放售的香島道45號11號洋房，位於屋苑前排，實用面積約2338方呎，另設天台面積約540方呎、花園面積約829方呎。據悉，物業市值約2億元，實呎約8.55萬元。資料顯示，業主2012年以約1.168億元購入，當時以海外註冊公司登記，董事為鄧強林，物業最新市值較11年前購入價高出8320萬元或71%。世邦魏理仕資本市場部董事吳淑賢表示，隨着內地與香港通關，有助令積壓已久的內地買家購買力陸續釋放，特別是豪宅的交投表現，香島道45號為傳統豪宅項目之一，盤源極少，是次放盤預計會受到投資者及用家青睞。

老牌豪宅屋苑亦錄大額成交。消息指，由韓國籍業主持有的南區曼克頓大廈一個頂層特色單位，實用2215方呎，以約1.23億元售出，實呎55,530元，成交價及呎價均創該廈新高。原業主早1996年以3418萬元購入，帳面獲利8882萬元或2.6倍。

上月內部轉讓住宅宗數19個月高

此外，市場亦錄大額租務成交。消息指，嘉里（0683）持有作長線收租的中半山BRANKSOME GRANDE，一個頂層複式戶，實用面積約3708方呎，4房4套間隔，並設天台及平台，以43萬元租出，實用呎租約115元。

另方面，美聯房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，上月已知的內部轉讓住宅註冊個案（包括買賣雙方其中一個名字相同，以及部分業權轉讓個案）錄488宗，較2月339宗大升約44%，創自2021年8月後19個月新高；若以上月整體二手住宅註冊量5495宗相比，月內內部轉讓住宅個案佔約8.9%，佔比同樣連升2個月。美聯首席分析師劉嘉輝指，隨着樓價回升，加上印花稅調低不僅有助減輕首置人士入市負擔，同時亦令「拆名」成本下降，相信成為內部轉讓宗數上升的原因。

[香港地產]

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