葉創成：TEC：中資企業湧港 商務中心租金回升

TEC由Paul Salnikow於1994年成立，當時只租用美銀中心一層樓面作商務中心，租戶主要是2至5人的小型企業，而隨着過去29年本港作為國際金融中心及商業中心的角色愈來愈吃香，亦為TEC帶來業務擴展機會，目前在港設有12個商務中心或靈活辦公空間（Flexible Working Space Provider），據點包括國際金融中心一期、友邦金融中心及太古廣場二座等，業務模式是向甲廈業主簽訂長期租約後再將每層樓面分間短期出租，現屬中環和金鐘該市場主要參與者。

與內地通關 經濟活動迅速回升

Salnikow表示，雖然本港經濟於2020年至2022年受新冠疫情困擾，而隨着疫情受控，政府於今年1月開始全面放寬防疫措施，並且恢復與內地通關，經濟活動近月已迅速回升，而TEC今年1月至3月接到擬租用旗下商務中心的查詢較此前大幅增加數倍，當中，新簽租約七成來自中資公司，包括金融機構及科技公司，例如同程旅行（0780）便迅速完成「磋商、租用、進駐」的過程，現已成為TEC的租戶。

租戶包括字節跳動騰訊百度

TEC提供的資料顯示，目前租用旗下本港商務中心的中資公司包括字節跳動、聯想（0992）、百度（9888）、騰訊（0700）及小米（1810）等龍頭科技公司，令疫情期間有指隨着科技愈來化普及、在家工作取代到寫字樓上班的言論站不住腳。

Salnikow強調，不論寫字樓或商務中心，均有其存在價值，他表示：「我們在本港有76%租戶屬跨國公司（MNC），而以行業分類的話，銀行與金融服務及資訊科技亦分別佔37%及16%。我們相信，對MNC而言，在家工作此模式在疫情期間或屬可取，但在疫情過後，讓員工重返寫字樓與團隊一起料會更有效率。當然，假如是一家小型公司、初創公司，它便不應該來TEC，原因是有其他更低成本的選項，而坦白說，在家工作便最節省成本，總之不同公司均有不同的情况。」

中資公司近月蜂擁來港，TEC業務如何受惠呢？Salnikow表示，商務中心租金已率先從低位回升，他說：「毫無疑問的是，近月商務中心租金較去年改善，而不論寫字樓或其他物業市場，當市場像過去3年般不景氣，我們並非減價搶客，而是提供更高折扣優惠（what we cut is not the price, but is offering more discount），而在此背景下，隨着過去幾個月市場改善，我們提供的租金優惠折扣率亦由過去逾10%減至10%或以下。」

冀今年每月業務按月均有改善

另外，Salnikow表示，TEC旗下本港商務中心的出租率於3月維持82%，與過去4、5季相若，距離2021年4月高位的91%仍有頗大改善空間，可見暫時仍處「價升量穩」的復蘇初期，暫仍未處於「價量提升」的繁榮期，相信今年餘下時間業務增長可期。他表示：「我們希望增長的勢頭不會只延續兩三個月，而是可以貫穿全年，也就是說，今年業務應該每個月都會比上一個月好，原因是隨着本港重啟經濟，愈來愈多MNC已經改變策略──由過去的不作為，轉為擁抱本港。」

明報記者 葉創成

[名人樓市論壇]