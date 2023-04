葉創成：TEC：中資企業湧港 商務中心租金回升

TEC由Paul Salnikow於1994年成立,當時只租用美銀中心一層樓面作商務中心,租戶主要是2至5人的小型企業,而隨着過去29年本港作為國際金融中心及商業中心的角色愈來愈吃香,亦為TEC帶來業務擴展機會,目前在港設有12個商務中心或靈活辦公空間(Flexible Working Space Provider),據點包括國際金融中心一期、友邦金融中心及太古廣場二座等,業務模式是向甲廈業主簽訂長期租約後再將每層樓面分間短期出租,現屬中環和金鐘該市場主要參與者。

與內地通關 經濟活動迅速回升

Salnikow表示,雖然本港經濟於2020年至2022年受新冠疫情困擾,而隨着疫情受控,政府於今年1月開始全面放寬防疫措施,並且恢復與內地通關,經濟活動近月已迅速回升,而TEC今年1月至3月接到擬租用旗下商務中心的查詢較此前大幅增加數倍,當中,新簽租約七成來自中資公司,包括金融機構及科技公司,例如同程旅行(0780)便迅速完成「磋商、租用、進駐」的過程,現已成為TEC的租戶。

租戶包括字節跳動騰訊百度

TEC提供的資料顯示,目前租用旗下本港商務中心的中資公司包括字節跳動、聯想(0992)、百度(9888)、騰訊(0700)及小米(1810)等龍頭科技公司,令疫情期間有指隨着科技愈來化普及、在家工作取代到寫字樓上班的言論站不住腳。

Salnikow強調,不論寫字樓或商務中心,均有其存在價值,他表示:「我們在本港有76%租戶屬跨國公司(MNC),而以行業分類的話,銀行與金融服務及資訊科技亦分別佔37%及16%。我們相信,對MNC而言,在家工作此模式在疫情期間或屬可取,但在疫情過後,讓員工重返寫字樓與團隊一起料會更有效率。當然,假如是一家小型公司、初創公司,它便不應該來TEC,原因是有其他更低成本的選項,而坦白說,在家工作便最節省成本,總之不同公司均有不同的情况。」

中資公司近月蜂擁來港,TEC業務如何受惠呢?Salnikow表示,商務中心租金已率先從低位回升,他說:「毫無疑問的是,近月商務中心租金較去年改善,而不論寫字樓或其他物業市場,當市場像過去3年般不景氣,我們並非減價搶客,而是提供更高折扣優惠(what we cut is not the price, but is offering more discount),而在此背景下,隨着過去幾個月市場改善,我們提供的租金優惠折扣率亦由過去逾10%減至10%或以下。」

冀今年每月業務按月均有改善

另外,Salnikow表示,TEC旗下本港商務中心的出租率於3月維持82%,與過去4、5季相若,距離2021年4月高位的91%仍有頗大改善空間,可見暫時仍處「價升量穩」的復蘇初期,暫仍未處於「價量提升」的繁榮期,相信今年餘下時間業務增長可期。他表示:「我們希望增長的勢頭不會只延續兩三個月,而是可以貫穿全年,也就是說,今年業務應該每個月都會比上一個月好,原因是隨着本港重啟經濟,愈來愈多MNC已經改變策略──由過去的不作為,轉為擁抱本港。」

明報記者 葉創成

[名人樓市論壇]