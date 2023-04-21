天璽．海1期批預售 掀啟德新盤戰 涉256伙擬6月起招標 同系天璽．天料下季推

明報記者 容婌維

隨着新地啟德兩項目命名，啟德區內以每方呎樓面地價計最高的四大新盤均陸續登場（見表），其中澐璟去年11月開售，成交呎價高見5.7萬元，創啟德跑道區最高紀錄。新地副董事總經理雷霆強調，這個時候命名絕對不是為截擊行家樓盤，集團銷售部署向來根據批文而定，適逢天璽．海1期獲批預售，故與天璽．天一併宣傳。雷霆補充，是次兩項目以「天璽」命名，銳意延續2009年推出的九龍站天璽的經典，兩項目價錢均將參考天璽成交價。

新地雷霆：開價參考天璽成交價

值得留意，已入伙多年的九龍站天璽，位於天鑽璽極高層A室，實用1574方呎的4房戶，上月中以近1.42億元成交，呎價逾9.01萬元，呎價創項目新高外，亦為九龍一手標準分層戶新高。新地代理總經理陳漢麟表示，天璽．海位於跑道區前端，望維港海景，兩期共提供439伙，主打實用面積約1100至2200方呎的4房戶，佔全盤約七成；項目另設23伙特色戶，當中8伙附設私人泳池，最大實用面積超過4600方呎。陳透露，涉及256伙的第1期將於短期推出，而第2期則涉183伙。

兩盤每呎地價逾1.7萬 共涉1929伙

至於天璽．天，新地代理總經理胡致遠指，項目為處啟德城中心，屬區內最高住宅項目，基座設商場，住戶可透過商場直達港鐵啟德站。他續稱，項目第1期涉906伙，涵蓋開放式至4房間隔，各戶型分佈平均；而第2期則有584伙。

天璽．天總地價創全港住宅新高

事實上，天璽．天及天璽．海均屬「地王」項目。新地2018年5月以251.61億元投得天璽．天所在的啟德第1F區1號住宅地，總價創全港住宅官地歷來新高，紀錄維持至今。以該地盤可建樓面逾141.5萬方呎計，每方呎樓面地價高見17,776元，一度創出啟德區住宅地新高，至今仍為全啟德區每方呎樓面地價第三高的住宅地。至於天璽．海所在的啟德跑道區4C區3號地盤，新地則於2019年1月以112.6億元投得，每方呎樓面地價17,360元，一度創出跑道區新高，而天璽．海每方呎樓面地價則低於天璽．天。

[香港地產]