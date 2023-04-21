moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

中國快餐教父3925萬沽貝沙灣 19年賺2.5倍

【明報專訊】樓市轉活，近月二手市場亦頻現大額成交，並不時錄得名人買賣物業個案。資料顯示，百勝集團前中國事業部主席兼首席執行官蘇敬軾，本月初以3925萬元連車位售出薄扶林貝沙灣2期3座中層A室，實用1366方呎，3房連套房間隔，實呎28,734元。蘇敬軾2004年1050萬元購入單位，及後再以56萬元購入一個車位，合共作價1106萬元，帳面獲利2819萬元或約2.5倍。

百勝餐飲集團是全球大型的餐飲集團，擁有肯德基、必勝客等品牌，及後更收購小肥羊，而在蘇敬軾領軍下，更令肯德基在內地的分店數目超越「死對頭」麥當勞，因而獲得「中國快餐教父」稱號，惟蘇於2015年宣布退休。

帝景灣3房售2240萬 逼年半前高峰

其他屋苑亦錄高價成交。代理消息指，將軍澳帝景灣第3座高層B室，實用958方呎，3房1套連儲物室及工人套房間隔，享海景，以2240萬元沽出，實呎23,382元，為屋苑標準分層戶呎價次高紀錄，逼近2021年10月以2322萬元售出的3座高層C室，實用976方呎，間隔相同，實呎23,791元，是次呎價僅比最高紀錄低約2%。最新成交的單位原業主2015年1574.91萬元一手購入，帳面升665.09萬元或42%。

馬鞍山新港城則錄得業主反價個案。中原地產分區營業經理陳鴻霆表示，新港城B座中層05室，實用568方呎，3房間隔，開價約780萬元，其後反價8萬元或1%，以788萬元易手，實呎13,873元。原業主2000年250萬元購入，帳面獲利約538萬元或約2.2倍。

錦綉單號屋1128萬沽 3年帳賺130萬

另外，利嘉閣分行助理分區經理呂國雄表示，元朗錦綉花園H段單號洋房，實用848方呎，2層連花園間隔，以1128萬元易手，實呎13,302元，原業主2020年約998萬元購入，額印剛鬆綁即易手，帳面賺約130萬元或13%。

溱柏開放式戶持貨6年蝕20萬

惟個別屋苑仍見低價成交。中原副區域營業經理王勤學表示，元朗溱柏9座中層G室，實用272方呎，開放式間隔，以358萬元沽出，實呎13,162元，較市價低約8%，亦為屋苑6年新低。原業主2017年365萬元購入，帳面蝕7萬元或約2%，連使費料實蝕約20萬元或5%。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款