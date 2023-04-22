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University Hill加推61伙 折實均呎16168元 2房折實556萬入場 33伙續設「專才回贈」

【明報專訊】剛過去的周三公布首批123伙價單的新地（0016）大埔白石角University Hill，於今日起接受認購登記前，昨日加推2號價單共61伙，折實均呎16,168元，略低於首批折實均呎16,288元。新地代理總經理胡致遠表示， 是次屬原價加推，價錢差異主要是反映單位座向、景觀不同。胡續稱，項目於剛過去的周四起對外開放示範單位，至昨日下午累錄約2500人次參觀，反應理想。

明報記者 容婌維

是次University Hill的2號價單，涵蓋52伙2房戶及9伙3房戶，實用面積380至531方呎，價單定價由653.66萬至1094.78萬元，價單呎價15,715至22,036元。發展商維持與首張價單相同、最高15%的直減折扣優惠，折實價由555.61萬至930.56萬元，折實實呎13,357至18,731元。

今批入場價單位為漾景閣第5B座2樓A2室，實用面積413方呎，2房間隔，折實價555.61萬元，實呎13,453元。

價單2號的付款辦法與首張價單相同，同樣為採建築期付款計劃，購入指定單位的買家提供「科研專才/學術人才現金回贈」及「置安心．利息補貼現金回贈」共7%現金回贈，相關單位於2號價單佔33伙或約54%。

此外，University Hill開售在即，同區億京旗下已屆現樓白石角海日灣II，新錄3房連儲物室單位成交，據成交紀錄冊顯示，8座11樓A室，實用1070方呎，成交價1639.4萬元、實呎1.53萬元，買家成交期105天。

雨後29伙特色戶最快下月推

至於同位於新界的星星地產（1560）元朗雨後，早前宣布已取得入伙紙，星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，項目有機會提早至8月、9月入伙，而該盤至今累售150伙，套現逾9億元，將視乎市况及建築進度，決定未來推售部署，有機會保留部分單位以現樓形式推售。

另外，星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威稱，項目提供29伙特色戶，最快下月推出，暫定以招標形式銷售，個別單位有望創項目新高價。

調低印花稅後

千萬或以下交投增逾2倍

政府於2月22日宣佈修訂首置印花稅稅階，樓價1008萬元或以下的物業均受惠。政策修訂至今近兩個月，美聯首席分析師劉嘉輝表示，財政預算案公布後至4月20日，樓價1000萬元以下的一手成交錄2360宗，較之前約2個月（2022年12月26日至2023年2月21日）的731宗大幅增加約2.23倍。劉續稱，1000萬元或以下個案主要來自新地屯門兆康NOVO LAND 2B期、長實（1113）及新地合作的屯門飛揚2期、會德豐藍田KOKO ROSSO及KOKO MARE，以及元朗雨後等。

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