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天瀧VIP之夜1500人出席 今開放示範單位

【明報專訊】市場焦點豪宅新盤、恒地（0012）等六大發展商旗下啟德跑道區天瀧，昨晚於尖沙嘴H Zentre內樓盤展銷廳舉行VIP之夜，錄逾1500人出席，項目將於今日起對外開放示範單位。天瀧主打3房及4房海景戶，預計下周公布首輪銷售安排，推出不少於114伙招標。

天璽帝滙豪庭等推餘貨招標

此外，多個豪宅盤亦推出餘貨招標應市（見表）。新地（0016）日前突擊為旗下兩個啟德新盤，命名為天璽．天、天璽．海，強調屬九龍站天璽的延續，並稱將參考九站天璽成交價推售樓盤。新地最新為天璽上載新一份銷售安排，推出7伙下周一起招標。天璽是次推出單位包括日鑽璽89樓A室、皇鑽璽78樓B室、80樓C、D室、81樓A、B、D室，7伙單位實用面積由1091至2983方呎，包括特色戶，戶型涵蓋3房套連書房、4房套、4房套連書房、5房3套等。當中最大的一伙單位為皇鑽璽80樓C室，實用面積2983方呎，採5房3套複式間隔。

至於恒地西半山帝滙豪庭昨亦上載全新銷售安排，推出17樓A室，實用面積1735方呎的4房3套單位，於下周二起招標。除上述兩盤外，龍光（3380）與合景泰富（1813）合作的鴨脷洲凱玥、信置（0083）牽頭的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，亦於早前上載銷售安排，分別於今日及下周一起招標推售1伙分層戶。

維港滙昨連沽2伙 吸金9800萬

另信置及會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙系列，本月暫售21伙、吸金逾5.6億元，昨日連環沽出2伙4房戶、涉資9800萬元；相關單位為第1座11樓A室、B室，實用1536和1432方呎，作價5200萬及4600萬元，實呎逾3.38萬和3.21萬元，市場消息指由同一組客購入。

■有片睇

如欲觀看天瀧示範單位實况，可登入明報財經網：

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