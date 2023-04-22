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晉環首錄4房租賃 月租6萬回報1.4厘

【明報專訊】黃竹坑站港島南岸第1期晉環入伙至今錄約45宗租務成交，而本月暫錄約13宗，平均呎租46元水平，當中最受歡迎為2房戶型，美聯高級分區營業經理楊家俊表示，晉環近日錄得首宗4房雙套戶租務成交，位於1A座高層A室，實用面積1205方呎，業主原叫價6.5萬元，後減價5000元或7.7%至6萬元獲租客承接，實用呎租近50元，料上述個案創屋苑迄今最大銀碼租賃紀錄。上述單位業主為內地客，2021年6月以5018萬元一手購入，租金回報僅約1.4厘，遠低於市場水平。

換樓客4068萬購匡湖居雙號屋

二手買賣方面，西貢匡湖居錄換樓客大額入市個案。中原地產區域營業董事陳沛堯表示，匡湖居K段雙號屋，洋房實用面積1945方呎，4房雙套房間隔，擁花園及私人車庫，以4068萬元沽出，實呎20,915元。買家為外區換樓客，見近日經濟復常，故購入單位。原業主1996年約1200萬元購入，帳面獲利2868萬元或2.4倍。

一城3房655萬沽 40年升25倍

新盤搶客，加上業主叫價回升，沙田第一城本月交投大跌。中原分行區域營業董事黎宗文表示，沙田及大圍區本月至今暫錄約75宗二手成交，按月跌約25%，其中沙田第一城錄4月暫錄約10宗成交。

黎宗文續稱，沙田第一城新近成交為30座低層B室，實用面積451方呎，3房間隔，以655萬元易手，實呎14,523元。買家為用家，原業主1983年25.6萬元購入，持貨40年，帳面獲利約629.4萬元或約25倍。

MONTEREY錄本月首宗成交

另外，利嘉閣首席聯席董事羅志雄表示，將軍澳半新盤MONTEREY 6B座低層D室，實用面積372方呎，1房間隔、望內園景，原業主叫價約765萬元，買家議價後以約700萬元承接，實呎18,817元，新買家為新婚夫婦上車客。

上址原業主2018年以約473.2萬元一手購入，持貨5年，帳面獲利約226.8萬元或48%，上述亦為屋苑本月首宗二手成交。

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