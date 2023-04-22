CCL連續4周168點水平橫行

【明報專訊】樓價走勢反覆橫行，具體反映3月27日至4月2日市况的中原城市領先指數CCL，最新報168.29點，按周跌0.07%，連續4周於168點水平徘徊、意味樓價窄幅橫行。中原研究部高級聯席董事楊明儀預計，待5月4日美國聯儲局公布議息結果後，樓價走勢才轉明朗化。
反映大型屋苑樓價的CCL Mass報169.30點，按周跌0.25%，連續4周企穩169點水平；CCL（中小型單位）報167.60點，按周跌0.17%，連續4周企穩167點水平。不過，豪宅樓價走勢向上，CCL（大型單位）報171.80點，按周升0.43%，指數連續4周企穩171點以上。
四大分區呈三跌一升，港島CCL Mass報173.52點，按周升0.84%，連升2周共1.54%；九龍CCL Mass報165.15點，按周跌0.56%。至於新界，新界東CCL Mass報179.62點，按周跌0.47%；新界西CCL Mass報153.32點，按周跌0.83%。
本周末未有焦點新盤開展大型銷售，部分準買家重投二手市場。利嘉閣研究部主管陳海潮稱，今明兩天二手指標屋苑預約睇樓量穩步增加，50個指標屋苑共錄1045組客戶於周末預約睇樓，按周升2%，並屬連升兩周。港島、新界、九龍預約睇樓量均上升，其中港島升幅最大，錄140組客戶預約睇樓，按周增3.7%。