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恒地落山道舊樓批強拍 底價10.71億

【明報專訊】繼紅磡必嘉坊後，恒地（0012）快將再統一市區大型舊樓住宅群。由恒地持有大部分業權的土瓜灣落山道72至76號及土瓜灣道72至76B號，昨獲土地審裁處批出強拍令，底價10.71億元，連同過去兩年併購毗鄰的3個項目，4項目併購共涉41.58億元。

資料顯示，上述物業現為8層高舊樓，1958年落成，樓齡約65年，地盤面積約1.03萬方呎。據悉，恒地2019年11月向土審遞交強拍申請時，當時持有90.385%業權，及至審訊期間該集團增持業權至94.231%。若以地積比率約9倍重建，預計總樓面約9.25萬方呎，以底價計，即每呎樓面地價約11,568元。

4項目併購金額共逾41億

據恒地年報顯示，土瓜灣重建項目橫跨土瓜灣道、落山道、下鄉道、麗華街及美華街共5條街道，毗鄰的3個地段已透過強拍統一業權，個別地盤已展開拆樓工程，預計整個重建項目的地盤面積達4.25萬方呎，擬作商住發展，可建樓面約37.4萬方呎。

除上述項目外，恒地同區尚有另一大型項目，是在2021年9月以81.89億元中標庇利街/榮光街市建局重建項目，可建樓面71.75萬方呎，每方呎樓面地價11,414元。及後引入希慎及帝國成合作伙伴，各佔25%，而恒地則持有50%。

北部都會區發展持續推進下，規劃署早前因應古洞及粉嶺地皮的申請，修訂分區計劃大綱，城規會昨日完成有關討論，並同意作出修改，料該一帶的土地可增加約3836伙。

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