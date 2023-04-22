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一太：家族辦公室或增商廈租賃需求

【明報專訊】本港經濟復常，帶動市場對寫字樓需求回升。第一太平戴維斯最新發表今年首季香港寫字樓租賃市場報告指出，首季寫字樓市况繼續偏軟，惟家族辦公室有望帶動未來的寫字樓租賃需求，協助市場復蘇。

該行指出，本港整體甲級寫字樓空置率，由去年第四季的12.9%，升0.5百分點至今年首季的13.4%，其中港島南區空置率按季升6.1%，成各區之冠，主要是帝國集團黃竹坑道36號商業項目剛落成；九龍西因為長沙灣的租賃需求強勁，空置率從去年第四季的8.9%，跌至今首季的8%。

第一太平戴維斯副董事總經理劉偉基稱，港府3月下旬公布多項政策措施及稅務優惠等，冀可吸引環球家族辦公室來港發展；現時本港的家族辦公室，大多是租用5000方呎或以下的較小規模樓面，料新措施可帶動寫字樓的租賃需求。該行續稱，市場上現有逾930萬方呎待租樓面，未來4年有750萬方呎的新增供應，寫字樓租金短期內仍會進一步受壓，預計至2026年，整體寫字樓空置率將升至15%。

結好2280萬購美聯海怡舖

另資料顯示，龍頭代理行美聯集團（1200）早前以2280萬元、呎價3.2萬元沽出的鴨脷洲海怡半島商場東座地下7號舖，面積約712方呎，買家為結好控股（0064）購入。美聯物業1994年6月1280萬元購入商舖，持貨快將29年，帳面獲利1000萬元或78%。

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