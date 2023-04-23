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University Hill首日收近2000票

【明報專訊】新盤市場再度升溫，由新地（0016）發展的大埔白石角University Hill，早前以折實均呎1.6萬元先後推出兩張價單共184伙，項目昨日起受認購登記，市場消息稱，項目首日收到近2000個購樓意向登記，超額認購近10倍。據悉，發展商擬短期內公布銷售安排。

樓花期約14個月的University Hill，上周以貼近白石角區半新盤的二手呎價約1.5萬至1.65萬元水平開價後，成為市場焦點。昨日是首個周末對外開放示範單位，吸引不少準買家到項目展銷廳參觀。

另恒地（0012）等六大發展商旗下啟德跑道區天瀧，其示範單位昨日對外開放，恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，天瀧參觀人士來自港九新界多區，更不乏內地及外籍人士，當中包括投資者及用家。中原地產九龍董事劉瑛琳表示，該行有客人對天瀧十分有興趣，希望一個家庭落戶於同一個屋苑內，正考慮如何為各家庭成員配對單位。

ST. GEORGE'S MANSIONS 1.13億售出1伙

兩大新盤部署開售，昨日新盤市場銷情較遜色，全日錄逾10宗一手成交，由信置（0083）和中電（0002）合作的何文田嘉道理道豪宅ST. GEORGE'S MANSIONS，昨日售出一伙，為3座20樓A室，實用面積2087方呎，4房雙套間隔，成交價1.13億元，實呎54,145元。項目今年已售出19伙， 共涉逾18億元；而項目自2020年8月開售至今，累售37伙，總套現43億元，當中5伙為特色戶，亦錄得8組大手客。

星凱．堤岸3房成交價1937萬

中洲置業已屆現樓的火炭星凱．堤岸，昨售出一伙。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，最新售出的單位為2座33樓F室，實用面積774方呎，屬3房連套房設計，享開揚城門河景，成交價1936.9萬元，實呎25,025元。楊氏續稱，項目自2021年10月開售至今，累售897伙，佔全盤1335伙的67%，套現逾92億元，平均呎價20,376元。

此外，二手市場受新盤市場帶動，樓價續升，奧運站柏景灣一個海景2房戶，以呎價2.4萬元易手，創一年新高呎價。

柏景灣2房實呎24206元 近1年高

世紀21家天下分行經理黎振傑表示，柏景灣最新城交單位為6座高層G室，實用466方呎，2房戶向東南，最新以1128萬元易手，實呎24,206元。原業主於2007年2月以355萬元購入，持貨逾16年，帳面獲利773萬元，單位期內大幅升值逾2.17倍。

翻查資料，同屬2房戶的7座極高層H室，實用面積449方呎，在去年5月以1100萬元易手，實呎高見24,499元，即上述成交單位的呎價創近一年高位。

[香港地產]

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