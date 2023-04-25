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凱玥大宅呎價5萬 鴨脷洲標準戶新高 4房4套1.85億沽 通關後累售3伙套逾5.3億

【明報專訊】香港與內地通關後，一手豪宅市場持續暢旺。由合景泰富（1813）與龍光（3380）合作發展的鴨脷洲現樓新盤凱玥，相隔三個月再錄成交。成交紀錄冊顯示，項目第3座23樓B室，實用3635方呎，4房4套連書房間隔，昨日以逾1.846億元招標售出，實呎5.08萬元，除成交價、呎價創項目新高外，相關呎價亦打破屋苑對上一宗成交的紀錄，再創鴨脷洲標準分層戶新高。

明報記者 容婌維

通關後凱玥今年開售至今累售3伙，套現逾5.3億元。首宗成交於今年1月9日、即香港與內地首階段通關後錄得，屬項目3座9樓A室，實用面積3316方呎，成交價逾1.64億元，實呎49,508元，已創鴨脷洲標準分層戶新高。其後於1月底售出、實用面積3627方呎的3座10樓B室，則以1.83億元成交，實呎50,531元，再創區內新高。而相隔約三個月、最新錄得的新成交，呎價再將相關紀錄推高0.5%，即項目於4個月內三破區內標準戶呎價新高。

值得留意，凱玥全盤提供295伙，當中不乏特色戶，大部分單位仍未推售，意味項目未來有機會再錄更多新高價成交。凱玥所在的利南道地皮，由合景泰富及龍光合組的財團，於2017年2月以逾168.5億元奪得，中標價一度刷新全港住宅官地紀錄，以項目可建樓面逾76.2萬方呎計算，每方呎樓面地價達2.2萬元。

天瀧展銷廳人流 九龍客佔一半

事實上，本月不乏高價豪宅成交，九倉（0004）和南豐合作發展的山頂超級豪宅MOUNT NICHOLSON第1期，上周以逾5.77億元，售出實用7042方呎12號洋房，實呎8.2萬元，成為兩地通關後最大額一手豪宅成交。此外，由新加坡華瑞資本持有的港島中半山豪宅21 BORRETT ROAD、信置（0083）等發展的何文田ST. GEORGE'S MANSION等，本月均錄得逾億元成交（見表）。

恒地（0012）等六大發展商合作的啟德跑道區新盤天瀧，上周六起對外開放展銷廳，吸引不少準買家到場參觀。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，參觀展銷廳人數眾多，當中約50%來自九龍區，新界及港島區各佔約25%，預計一至兩日內推出首批單位招標發售，並上載銷售安排。

新港人7273萬掃尚‧珒溋2伙4房戶

天瀧開售前夕，龍湖（0960）旗下已屆現樓的啟德尚‧珒溋，昨錄得大手客斥逾7273萬元連掃2個4房戶。市場消息指，買家為新香港人。成交單位包括1座35樓F室及1座37樓A室，屬實用1063及1072方呎的4房雙套戶，成交價3445萬及約3828.89萬元，實呎3.24萬及3.57萬元。

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