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柏傲山「兩房半」租出 內地專才月租3.8萬承接

【明報專訊】內地專才持續帶動租務市場，其中天后柏傲山錄得有租盤獲內地專才承租個案。美聯分行營業經理江雲龍表示，柏傲山3座高層B室，實用735方呎，2房1套連儲物房間隔（簡稱2房半），原叫價4.1萬元，以月租3.8萬元租出，減價3000元或約7.3%，實用呎租51.7元，租客任職國際金融公司，屬內地專才。業主2014年11月以約1901萬元一手購入，若以目前租金水平計算，租金回報約2.4厘。

同區客8.5萬租貝沙灣4房戶

租務市場交投活躍，薄扶林豪宅屋苑貝沙灣亦錄大額租賃成交，美聯首席聯席區域經理唐美珍表示，新近租務成交為貝沙灣4期5座中層A室的單位，實用約1798方呎，屬4房雙套房連儲物房間隔，享全海景，連一個車位，以月租8.5萬元租出，實用呎租約47.3元，租客為同區客，屬細單位換大單位個案。業主2006年6月以約2300萬元購入，若以目前租金計算，租金回報約4.4厘。

此外，觀塘觀月‧樺峯本月暫錄2宗租務成交，香港置業分行市務經理（銷售）袁世昌表示，新近租出單位為屋苑高層C室，實用843方呎，3房間隔，以月租2.95萬元租出，實用呎租約35元，租客為家庭客，均任職公務員，睇樓1次即承租。業主2014年9月以約1435.7萬元一手購入，租金回報約2.47厘。

第一城兩房532萬沽 3年實蝕22萬

二手市場方面，樓價近日雖見反彈，惟仍持續受外圍經濟因素影響，沙田第一城有業主額印鬆綁後即將單位轉手，最終蝕使費離場。中原地產資深分區營業經理陳廸豪表示，沙田第一城本月暫錄約11宗成交，較上月同期約14宗跌約21%，其中39座中層F室，實用284方呎，2房間隔，以532萬元易手，實呎18,732元。

原業主2020年3月528萬元購入，持貨滿3年、剛額印鬆綁沽出，帳面獲利約4萬元或約0.8%；若連使費計，料原業主需實蝕逾22.4萬元或約4.25%。

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