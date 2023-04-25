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恒地等庇利街項目獲批則 涉72萬呎樓面

【明報專訊】屋宇署公布，該署於2月份共批出17份建築圖則，其中11項屬住宅及商住發展，最大規模要數恒地（0012）牽頭發展的土瓜灣庇利街/榮光街市建局重建項目，項目批建3座商住物業，涉及約72萬方呎樓面。

屋宇署資料顯示，上述項目獲批建3座24層高（在3層基座及3層地庫之上）商住物業，其中59.79萬方呎為住宅樓面，另有11.96萬方呎為非住宅物業，合共涉及約71.75萬方呎樓面。該項目由恒地於2021年9月以81.89億元投得，去年初引入希慎（0014）及帝國集團，預計項目發展需總資本121.89億元。

另外，遠展（0035）、市建局的西營盤崇慶里/桂香街發展項目，則獲批建1座33層高（在1層地庫之上）商住物業，涉及9.37萬方呎樓面，包括約9.09萬方呎住宅及2776方呎非住宅樓面。

2月3私宅動工破悶局 涉602伙

此外，永泰地產（0369）及萬科海外投資（1036）去年以7.8638億元投得的沙田顯和里地皮，獲批建1座27層高（在2層基座及1層低層地下之上）住宅物業，涉約8.93萬方呎樓面。恒和珠寶（0513）九龍界限街164號及164A號，亦獲批圖則，項目批建1座16層高（在2層地庫及2層基座之上）的住宅物業，涉及約2.53萬方呎樓面。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，據屋宇署資料，2月份有3個私人住宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），涉及單位602伙，比1月份當時出現「零動工」的情况明顯改善，亦為過去5個月以來新高。

同期有7個項目、共3115個私人住宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較1月份3178伙輕微減少2%，但仍為13個月單月次高。

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