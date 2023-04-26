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University Hill周六首輪賣160伙 天瀧推116伙向維港大戶 下周五起招標

【明報專訊】今年內地五一長假期由本周六（4月29日）開始，本港發展商把握時機，落實推盤部署，以迎接長假檔期，搶佔市場購買力。綜合市場資料，市場本周五、周六至少有7個新盤開展銷售新攻勢、涉近210個單位開售，當中以焦點新盤、新地（0016）大埔白石角University Hill為數最多，首輪推售160伙。

明報記者 容婌維、林尚民

市場消息稱，University Hill 過去4日累積收逾6000張入票；以周六首輪以價單發售150伙計（佔已開價單位245伙逾六成），超額約39倍，新地將於周四（27日）截止認購。

新地副董事總經理雷霆表示，University Hill周六首輪推售的160伙，其中150伙以價單形式發售，餘下10伙特色戶招標發售，集團將視乎首輪銷情，再決定未來銷售部署。雷續稱，是次價單發售的150伙，以價單定價計，市值逾11.8億元。

新地雷霆：價單150伙市值11.8億

新地代理總經理胡致遠補充，University Hill首輪採價單發售的單位，涵蓋1房至3房戶，折實價437.24萬至1105.83萬元，折實呎價介乎13,357至19,321元。根據銷售安排，首批以價單發售的150伙中，約100伙屬可享「科研專才/學術人才現金回贈」的指定住宅物業。

University Hill周六首輪銷售設大手客揀樓安排，入票A1大手組別的買家，須購買最少2個至最多4個A節指明單位，而購買單位中，必須包括1個指明3房戶、但不可多於1個1房戶。

至於另一焦點新盤、恒地（0012）等六大發展商合作的啟德跑道區天瀧，亦公布首張銷售安排，落實下周五（5月5日）起，招標發售116伙向維港單位。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，天瀧首批116伙全屬臨海標準大戶，實用面積1002至1428方呎，包括36伙3房、80伙4房單位。

據銷售安排，該批單位將於5月5日起至6月6日，每個工作天的中午12時至下午5時招標。

澐璟累售85伙 3房呎售3.5萬

天瀧正式開售前，啟德跑道區同區由華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作的澐璟，最新以4206.08萬元售出第8座20樓B室，實用面積1185方呎3房連套房戶，呎價35,494元；項目去年11月推售至今累沽85伙，套現逾42億元。

事實上，港島一手豪宅交投持續，恒地西半山羅便臣道現樓帝滙豪庭，錄得近半年來首宗一手成交；售出單位為17樓A室，實用面積1735方呎，4房3套間隔，成交價6000萬元，實呎34,582元。

帝滙豪庭半年首成交 4房6000萬沽

翻查資料，帝滙豪庭對上一宗成交於去年10月錄得，面積相同的25樓A室，以6679.75萬元售出、實呎3.85萬元，即現時售出單位，較半年前售出單位樓層低約7層，成交價則低約一成，撇除樓層因素，價錢水平相若。

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