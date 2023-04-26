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話你知：本月新盤成交料挫逾五成

【明報專訊】今年初本港和內地恢復通關，經濟和樓市均邁向復蘇，上月整體一手新盤成交高見2130宗、創2021年5月錄約2150宗後、22個月按月新高，惟綜合市場資訊，4月至今暫只錄逾810宗一手成交，估計本月全月新盤成交錄逾1000宗，意味較3月挫逾五成；業界分析，本月全新盤以中上價物業為主，影響成交步伐，料下月成交有望回升至1500宗。

雖然本月初華懋、港鐵（0066）推售的何文田瑜一第1C期銷情理想，首推210伙即日沽出152伙；加上長實（1113）、新地（0016）合作的屯門青山公路飛揚1期減價重推，銷情不俗，但綜合市場數據，至昨日為止，本月市場暫只錄約810宗新盤成交。

分析：料5月成交回升至1500宗

利嘉閣研究部主管陳海潮估計，連同未來數日推售之新盤，估計本月全月新盤成交將錄約1000宗，較3月全月跌逾半。他認為，通關後樓市明顯反彈，最「心急」入市的買家，上月已率先入市，現時買家多抱觀望，加上3月市場以細價樓主導，4月推出新盤以中上價樓為主，銷情較慢屬正常，以及4月有多天公眾假期，大量市民外遊，發展商減慢推盤。

不過，陳海潮估計，即將踏入5月，發展商依然會積極推盤，料成交量會較4月活躍，5月交投有望回升至1500宗。

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