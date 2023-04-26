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安記海味1.78億購荃灣地廠

【明報專訊】近期工廈市場成交活躍，吸引本港零售商入市，其中上世紀七十年代初開業、以售賣鮑魚聞名的安記海味，最新以1.78億元，購入荃灣德士古道一個地廠；與此同時，承辦全港約300家學校校服的金綸校服，以1510萬元購入粉嶺一個工廈物業。

呎價7739元 原業主19年帳賺8倍

資料顯示，荃灣德士古道204至210號和富大廈地廠，面積約2.3萬方呎，上月底由安記海味以1.78億元購入，呎價約7739元；原業主為長線投資者「永恆鋼鐵」曹萬洪及有關人士，早於2004年以1900萬元購入，持貨約19年，帳面獲利1.59億元或逾8倍。

國際化妝品品牌50萬租雲咸街舖

另市場消息稱，中環雲咸街52號地下至3樓，面積共約4550方呎，新近獲國際化妝品品牌以月租約50萬元承租，呎租約110元；資料顯示，上述物業由九巴家族後人雷怡暉的丈夫陳一昇（CHAN, YAT SING CHARLES）等持有，自2012年起租予畫廊，最初月租約56萬元，到2021年離場前，月租曾高見78萬元，即現時化妝品品牌的月租水平，較上手租客低約28萬元或36%。

粉嶺樂業街豐隆廣場第2期低層3、5室另連平台，面積共約4194方呎，上月由成立超過60年的金綸校服或相關人士，以1510萬元購入，呎價約3600元。上述原業主2017年以1380萬元購入，2021年曾轉讓予關連人士，若以2017年購入價相比，物業6年間升值130萬元，賺幅不足10%。資料顯示，金綸校服或相關人士早於2000年以約939萬元購入同廈1樓全層，面積18,781方呎，當時呎價500元。

此外，美聯工商舖統計各區吉舖情况，鋑聯控股行政總裁（工商舖）盧展豪表示，今年首季銅鑼灣、中環、尖沙嘴、旺角四大核心購物區，共錄約746間吉舖，較去年第三季減少99間或近12%，整體商舖空置率在半年間由11.2%，回落至最新10%。不過，元朗商舖空置率由去年第三季錄約4.3%，微升至今年首季5%。另該行首度將上水區納入統計範圍，該區在今年首季，商舖空置率為6.4%。

分析：今年商舖租金升8%至10%

盧認為，吉舖數量將逐漸減少，四大核心區空置率將跌至8.5%至9.5%，但商舖租金預料只會平穩向上，今年全年料升約8%至10%。

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