BEAUTY WORLD激賞祭 屯門市廣場料人流增兩成

屯門市廣場上述BEAUTY WORLD活動，將有逾40個國際及知名美妝品牌、提供逾100項低至二二折優惠，今年更伙拍本地初創元宇宙公司AiR Metaverse合作，推出元宇宙遊戲，以香港做藍本，打造線上線下遊戲化生態圈，為顧客帶來另類美妝體驗。

料帶動美妝生意額升25%

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，BEAUTY WORLD激賞祭推出逾300萬元禮遇，預計帶動美妝生意額上升25%，而商場整體人流升幅料達20%。此外，港府剛發放新一輪消費券，信和集團特別聯乘「支付寶」，提供消費即減優惠；另提供多重優惠，預計可帶動整體生意額提升20%。

杏花新城推「運動折」活動

另港鐵（0066）旗下港島東杏花新城，由5月1日起一連三個星期，推出「運動折」活動，場內多個人氣品牌包括Nike、adidas、New Balance、Puma等，攜手推出低至一八折限定優惠。活動期間，商場亦推出「運動折」三重優惠獎賞，顧客於運動用品及時裝類別商戶，即日累積消費滿指定金額，可享高達1200元禮遇，回贈率高達24%。