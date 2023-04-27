moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

官方樓指首季升5% 4年最勁 連升3個月 創半年新高

【明報專訊】本港樓市去年下半年大幅調整後，受惠通關效應，樓價今年首季終見大幅反彈。據差餉物業估價署最新公布，3月私人住宅售價指數報351.4點，除按月升1.36%、並連升3個月創半年新高外，按季則上升4.99%，為2019年首季、即約4年來最大季度升幅。有業內人士形容，樓價首季出現報復式反彈，但預料次季樓價面對阻力較首季大，樓價升幅或較首季小。

明報記者 林尚民

據差估署資料顯示，3月私宅售價指數報351.4點，按月升1.36%，雖然較2月升幅2.36%有所收窄，但連升3個月，創半年新高；若按年比較，則跌7.87%，與2021年9月歷史高位398.1點相比仍跌11.73%。期內，各類型單位樓價指數續升，其中A、B及C類中小型單位售價指數報352.8點，按月升1.32%，按年跌8.27%；D及E類大型單位售價指數報308.9點，按月升0.78%，按年則升0.29%。

753至1075呎首季升6.1%跑贏大市

總結今年首季，私宅售價指數累升4.99%，為2019年首季、即近4年來最大單季升幅，當時樓價在一季內上升5.37%。各類物業中，首季錄得最大升幅，為實用753至1075方呎的C類單位，該類物業3月售價指數報323.5點，按季升6.1%，相信與換樓客入市有關；其次為實用431至752方呎的B類單位，3月份指數報340.3點，按季升5.68%。

另受惠通關效應，即使每年首季一向為傳統租務淡季，惟3月份租金指數表現理想，3月私宅租金指數最新報176.3點，按月升1.09%，連升兩個月，並為2021年8月錄得按月1.28%升幅後，逾一年半來最大單月升幅，但對比去年同期則仍跌1.23%。今年首季租金指數累升0.46%，為去年第三季錄得0.56%後再現升勢。

租金指數按月升逾1% 年半最勁

萊坊董事兼大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指出，受惠於通關消息，樓價出現報復式反彈，但短期內高息口及新盤貨尾量囤積等因素依然阻礙樓價回升速度，預料次季樓價面對阻力較首季大，今年上半年樓價仍會在低位徘徊，樓市仍需較長時間才能回復2021年時樓市高位的氣氛。王續稱，今年市場主題仍以「去庫存」為主，次季發展商會更積極銷售新盤，預計上半年餘下時間一手成交平均每月增至1300至1500宗水平。

利嘉閣研究部主管陳海潮認為，4月市場各有好淡因素，包括美息有見頂趨勢，而且香港上月下旬再次不跟隨美國加息，買家供樓壓力相對穩定；另上月下旬至本月上旬，大量新盤以貼市價甚至低市價開售，對二手構成壓力，預期本月樓價升幅將進一步收窄至僅約1%。 陳認為，樓市仍然穩中向好，假設次季平均每月樓價若能維持1%升幅，次季樓價有機會再升3%，而帶動整個上半年樓價累升約8%。「高才通」審批反應理想，如成功申請者在次季陸續來港，將推動住屋需求，有機會進一步推高樓價升幅。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款