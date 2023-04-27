盈翠海景戶1250萬沽 較年初同類升14%

連使費原業主料仍微蝕離場

中原資深分區營業經理蔡偉明表示，青衣盈翠半島12座高層望海景D室，屬實用653方呎，3房間隔，以1250萬元沽出，實呎19,142元，較年初同類做價貴150萬元或14%；原業主2018年初以1210萬元購入，帳面賺約40萬元或3%，惟連使費計料實蝕約20萬元或約2%離場。同區灝景灣亦錄海景3房戶成交，利嘉閣高級經理曾定杰稱，灝景灣9座低層A室，實用778方呎，以1373.8萬元售出，實呎17,658元；原業主2006年約460萬元購入，帳面賺逾913萬元或近2倍。

凱樂苑未補價實呎高見1.44萬

二手市場另一高價成交，屬長沙灣居屋凱樂苑，屋苑B座高層01室，實用482方呎，2房間隔，於居二市場以695萬元易手，實呎14,419元，呎價創屋苑新高外，料亦創西九龍未補價居屋新高；原業主2019年349.06萬元一手購入，帳面賺逾345萬元或近1倍。翻查資料，對上一宗西九龍未補價居屋呎價新高成交，為凱樂苑E座高層18室，實用391方呎，2房戶，上月以563萬元易手、實呎14,399元，即上述最新成呎價輕微再推高20元。

香港置業營業經理胡國安表示，九龍灣淘大花園R座低層06室，實用450方呎2房戶，以610萬元沽出，實呎13,556元，成交價低市價約7%，惟原業主2002年初以約118萬元購入，帳面仍賺492萬元或4.2倍。新界方面，中原分行經理李嘉龍稱，大埔半新盤天鑽第8座中層C室，實用509方呎，2房間隔，以748萬元沽出，實呎14,695元；原業主2019年以683萬元一手購入，帳面賺約65萬元或近一成。

[香港地產]